Fallan contra el tomate mexicano; se pagará 20.28% de arancel

Una investigación de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos determina la existencia de daño del producto mexicano a la industria del tomate de ese país

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos concluyó este viernes la investigación solicitada por productores de tomate de Florida contra el tomate mexicano y falló en contra del producto mexicano, que tendrá que pagar un arancel del 20.28 por ciento para poder ingresar a ese país, informó la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas.

José Socorro Castro Gálvez, delegado en Guasave de dicho organismo de la CAADES especializado en el sector hortícola, explicó que dicho arancel no entrará en vigor automáticamente, porque se habla de un plazo de 90 días, pero lo que les preocupa es el fallo en contra del tomate mexicano.

“Hoy lo que sí hubo oficialmente es un fallo ya, ¿qué va a pasar? Vamos a esperar próximas noticias a ver qué nos dice el equipo de licenciados que están llevando este caso”, indicó.

El productor guasavense expuso que si se mantiene este fallo lo que pudiera pasar es que se exporte menos tomate a Estados Unidos y como la temporada ya inició, no hay reversa.

“La temporada ya está en el horno y los cortes van a explotar entrando enero, un poquito en diciembre, y es cuando Sinaloa empieza a exportar tomate, hasta abril, en mayo ya va de bajada y lo que va a pasar es que hay gente va a decir es ‘yo no exporto, no tengo cómo pagar ese arancel’, entonces vamos a saturar el mercado nacional y no tenemos capacidad de compra en México”, subrayó.

Castro Gálvez detalló que un empaque tomatero en México exporta a Estados Unidos entre el 80 y 90 por ciento de su producción y el resto se queda en el mercado nacional.

“Nosotros como mexicanos el tomate no lo comemos las tres veces al día, entonces puede pasar eso porque la temporada está en el horno y ya no hay vuelta para atrás”, manifestó.

En un documento enviado por la CIDH CAADES a los productores de tomate se les informó que la Comisión de Comercio Internacional ha emitido su voto para determinar la existencia de daño y con esto el margen de dumping post-preliminar determinado el 25 de octubre del 20.28 por ciento se convierte ya en un arancel definitivo.

El organismo agregó que el acuerdo firmado el 19 de Septiembre y publicado en el Registro Federal de Estados Unidos el 24 del mismo mes continuará en vigor hasta en tanto alguna de las partes se retire.

En tal caso, añadió, habrá un periodo de notificación de 90 días antes de que quede formalmente terminado y a partir de ese momento se comenzaría a aplicar el arancel a todas las exportaciones de México.

La CIDH llamó a los tomateros mexicanos mantener un estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas en el acuerdo de suspensión para no dar motivos a que el Departamento de Comercio dé por terminado unilateralmente el acuerdo y les empiecen a aplicar el arancel.