Fallan servicios públicos en Mazatlán: Bernardo Osuna Zamora

Queda mucho a deber el gobierno de Luis Guillermo Benítez Pérez a los mazatlecos, señala el líder de Movimiento Ciudadano

Alma Soto

Contrario a lo que dice en sus discursos, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tiene una preferencia muy marcada por el Mazatlán de los turistas, no en el que viven los mazatlecos y prueba de ello son las fallas en servicios públicos y seguridad, manifestó Bernardo Osuna Zamora, líder de Movimiento Ciudadano en el Municipio.

“El gobierno municipal se ha centrado en el Mazatlán de la Ejército Mexicano hacia el Malecón, al que le ha dado cierta preferencia, pero en general los servicios públicos están muy mal, pero es muy fácil, que se vayan a las colonias, que pregunten por el agua, que abran una llave en Pradera Dorada, Villas del Sol, todas esas colonias, no hay; y llueve y todo el drenaje está colapsado; vayan en la noche y todas las colonias a oscuras, y eso alienta a la delincuencia, al robo”, expresó.

Osuna Zamora recalcó que el tema del robo es muy delicado, pero no se refleja porque la gente no denuncia ante lo burocrático y tardado que es ir a presentarlas.

En el radio, dijo, todo el día se escuchan los spots de que apoyó a la gente más necesitada o que se quedó sin trabajo.

“¿Tú crees que con 400 pesos la gente va a solucionar su problema? Esa no es la solución, la solución tiene que venir del Gobierno Federal, él tiene que gestionar los apoyos, también para el comercio, otro tipo de apoyos más fuertes, esa no es la solución, una despensa y 400 pesos, además que se infectaron mil, 2 mil gentes haciendo esas filas, yo lo veo muy mal”, manifestó.

Como partido, dijo, ven que el Alcalde está usando el pretexto de promover a Mazatlán para promover su imagen con miras a las elecciones por la Gubernatura en 2021.

El hecho de que esta semana fue a Navojoa, Sonora, consideró, fue para quitarse la presión de que está haciendo campaña por el estado, fue a Culiacán, a Guasave.

Además, ahorita no es el tiempo de promocionar a Mazatlán, no ocupa esa promoción, hay demasiado turismo para lo que podemos recibir por la pandemia de Covid-19, yo pienso que no es lo que debe estar haciendo él, dijo.

“Ha fallado”, reiteró, “en una palabra, le ha fallado a la sociedad, a la gente que votó por ellos, la verdad la gente está muy decepcionada y ahí está la prueba en el resultado de los dos estados donde hubo elecciones y es un reflejo de lo que pasará en 2021”.