Fallece a los 87 aÃ±os Edd Byrnes, actor de Vaselina

Edd Byrnes, veterano actor que interpretó a Vince Fontaine en el musical Vaselina, murió a los 87 años de edad el pasado miércoles, en su casa de Santa Mónica, California, de causas naturales, así lo informó su hijo, Logan Byrnes en su cuenta de Twitter.

"Les anuncio con profunda tristeza y duelo el fallecimiento de mi padre, Edd Byrnes. Era un hombre increíble y uno de mis mejores amigos", escribió Logan en la red social.

"La suya es la historia de un ambicioso joven que en su veintena condujo de Nueva York hasta Hollywood con apenas unos cientos de dólares y el sueño de convertirse en alguien en la industria del entretenimiento", reza el comunicado de Logan Byrnes adjunto a su publicación en Twitter.

It is with profound sadness and grief that I share with you the passing of my father Edd Byrnes. He was an amazing man and one of my best friends. Please see the press release attached. @extratv @enews @AP @CNN @cnbc @MSNBC @foxnewsdesk @FOXLA @KTLA @latimes @KUSINews pic.twitter.com/d7jgJ8ohMq