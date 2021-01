Luto en la industria musical

Fallece cantante y DJ escocesa Sophie, colaboradora de Madonna y Lady Gaga

La también productora lanzó su carrera en solitario en 2018 con un discurso marcado por el activismo transgénero

Noroeste / Redacción

30/01/2021 | 12:04 AM

La cantante, productora y Dj Sophie Xeon, también conocida como SOPHIE con mayúsculas, falleció a los 34 años, según confirmaron su equipo a la revista MixMag y sus amigos en las redes sociales, publicó el periódico El País en línea.

La artista, que se había mantenido en un discreto segundo plano hasta hace un par de años a pesar de sus exitosas colaboraciones con Madonna (Bitch, I’m Madonna), Lady Gaga (en álbum Chromatica) o Charli XCX, lanzó su carrera en solitario en 2018 con un discurso marcado por el activismo transgénero y se metió a crítica y público en el bolsillo con sencillos como Ponyboy o Faceshopping.

Un año antes de aquello, había decidido presentarse al mundo como lo que era, una mujer transexual y una aspirante a popstar que logró el beneplácito de la crítica con su primer trabajo.

Antes de su presentación en solitario, Sophie había ocultado su figura en algunas ocasiones, dejando que un dj se presentara en el escenario mientras ella hacía el verdadero trabajo detrás.

“Simplemente me quise mostrar mi cara, no hubo un momento consciente y estructurado[en el que tomara la decisión”, contaba a esta revista en 2019, cuando protagonizó una sesión de fotos y un reportaje tras acaparar todas las miradas en desfile primavera-verano 2020 de Louis Vuitton en París, donde se proyectó un vídeo protagonizado por ella.

Nacida en Glasgow (Escocia), empezó a crear música con solo ocho años. Después llegaron algunos trabajos en bodas hasta que fue fraguándose su prolífica carrera musical como productora, dj y cantante. Aunque los primeros años prefirió estar en la sombra, entendió que la música también podría ser un canal para lanzar mensajes al gran público y le perdió el miedo a ser más comercial.

La industria musical no ha tardado en mostrar sus condolencias y reconocer tu trabajo en las redes sociales.

“Sophie fue una productora estelar, una visionaria, una referencia. Se rebeló contra una sociedad normativa y estrecha de miras siendo un triunfo absoluto, tanto como artista como mujer. No puedo creer que se haya ido. Necesitamos honrar y respetar su memoria y legado”, escribió la cantante francesa Christine and the Queens.

“Nuestra comunidad ha perdido un icono, una pionera y una luz brillante y visionaria. Tenemos el corazón roto. SOPHIE, te extrañaremos. Gracias por compartir tu talento con nosotros. Espero que nos volvamos a encontrar algún día. Descansa en paz hermana”, tuiteó Munroe Bergdorf, modelo y activista trans.