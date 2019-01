Fallece Carol Channing, leyenda de Broadway

Protagonizó y ganó innumerables premios por obras como Hello, Dolly! y Los caballeros las prefieren rubias

Noroeste / Redacción

16/01/2019 | 09:33 AM

La actriz y cantante estadounidense Carol Channing, que triunfó con los musicales de Broadway, Hello, Dolly! y Los caballeros las prefieren rubias, falleció el martes, a los 97 años, en Rancho Mirage, una ciudad situada a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Con una extrema tristeza tengo que anunciar el fallecimiento de una pionera de la industria, leyenda e icono: Carol Channing”, dijo el publicista de la artista, B. Harlan Boll, en un comunicado reproducido por medios estadounidenses.

Nacida en 1921 en Seattle, la carrera de Channning brilló especialmente gracias a sus aclamadas interpretaciones de Lorelei Lee en Los caballeros las prefieren rubias, que se estrenó en 1949; y de Dolly Gallagher Levi en Hello, Dolly!, que se vio por primera vez en 1964, publicó cronica.com.mx.

Aunque causó sensación en Broadway, donde se convirtió en toda una estrella a lo largo de miles de representaciones, la actriz vivió el mal trago de perder sus dos papeles fetiche en las adaptaciones cinematográficas de estos musicales, ya que Marilyn Monroe protagonizó Los caballeros las prefieren rubias (1953) y Barbra Streisand le arrebató el puesto en Hello, Dolly! (1969).

Eso impidió que cantara en el cine temas ya inolvidables como Diamonds Are a Girl’s Best Friend, de Los caballeros las prefieren rubias o Hello, Dolly!, del musical homónimo.

Channing se asomó en muy pocas ocasiones a la gran pantalla, pero fue nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Óscar y en los Globos de Oro gracias a la película Millie, una chica moderna (1967).

A lo largo de su carrera se llevó tres premios Tony: uno en 1964 como Mejor Actriz de un Musical por Hello, Dolly! (obra que en total se llevó diez galardones), un Tony especial en 1968 y un galardón honorífico más como homenaje a su carrera en 1995.

En 2012 se estrenó Carol Channing: Larger Than Life, un documental dirigido por Dori Berinstein que repasaba la vida de la artista.

Numerosas figuras del mundo del espectáculo en Estados Unidos lamentaron en las redes sociales el fallecimiento de Channing. Éste fue el caso, por ejemplo, del artista de origen puer­torriqueño Lin-Manuel Miranda, quien compartió en Twitter un fragmento de la letra de la canción “Before the parade passes by”, del musical Hello, Dolly!, acompañado por un sencillo mensaje: “Adiós, Carol”.