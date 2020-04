Fallece de Covid-19 Secretario del Ayuntamiento de Navolato; van 4 funcionarios muertos y hay 14 infectados

Eliazar Gutiérrez Angulo, Alcalde de Navolato, confirmó la muerte de Andrés Salvador Padilla Guerra quien había dado positivo al virus hace tres días. De acuerdo al Presidente Municipal, el integrante de su gabinete no padecía de enfermedades crónicas

19/04/2020

NAVOLATO._ Ayer en la noche falleció Andrés Salvador Padilla Guerra, Secretario del Ayuntamiento de Navolato a causa de Covid-19, el funcionario Municipal había dado positivo al virus hace tres días, informó Eliazar Gutiérrez Angulo.

El Alcalde de Navolato lamentó la muerte del Secretario, a quien consideraba un amigo. De acuerdo al Presidente Municipal, Andrés Salvador Padilla Guerra no tenía afectaciones de salud ni enfermedades crónicas, pero era alguien mayor, tenía entre 71 y 72 años.

“Sí señor (confirma muerte del Secretario del Ayuntamiento) ya van cuatro decesos confirmados, una persona más que falleció que no se le hizo el estudio, no era portadora del Covid-19, hay unos que están en recuperación en sus domicilios aislados, pero gracias a Dios han tenido una recuperación muy favorable”, señaló.

“Algunos tenían enfermedades crónicas (de los infectados), en el caso del señor Padilla no sabíamos que tuviera nada, al contrario, era una persona que estaba muy sana...yo lo conocía de hace muchos años, es un golpe muy duro para mí esto”, compartió.

Gutiérrez Angulo mencionó que hoy mismo hay entre 13 ó 14 trabajadores del Ayuntamiento infectados de Covid-19 en el Municipio, y ellos, han infectado a más familiares; detalló que esperan realizar la prueba a todos los empleados de la Comuna que tuvieron contacto con el Secretario.

“Debe de haber cerca de unos 13 yo creo, aparte de los fallecidos, 13 ó 14, ya están confirmados, ya van recuperándose, ya pasaron las etapas críticas, están en aislamiento en sus hogares, dos de ellos han contagiado a sus esposas”, señaló.

“En el transcurso de la próxima semana nos vamos a empezar a todos, de salir positivos, pues ponernos en tratamiento... hacer el examen a todos los administrativos, los que tuvieron contacto ahí más directo con el edificio, ya no podemos decir con las personas, porque pues son varios puntos de la administración que nos ha estado afectando”, agregó.

“Nosotros queremos que nos hagan de perdida unas 80, 100 pruebas para ver si logramos hacérnosla, y si no pues les ayudamos a los empleados a que se las hagan los que están dentro de la administración”, profundizó.

El Alcalde detalló que el Secretario ayer había mostrado mejoría, pero que decayó en la noche, opinó que el factor psicológico fue clave en su deceso, por lo que pidió a quienes resulten infectados de Covid-19 a tranquilizarse, estar calmados con la enfermedad.

“Me comentan que van muy bien (los contagiados), yo he estado en comunicación diaria con ellos, lo que sí pues el llamado es a que tengamos calma, el tema del desespero, la ansiedad por sí sola complica problemas de desesperación, la ansiedad”, explicó.

“El profesor Padilla ayer en la tarde yo hablé con su esposa muy contenta porque ya había comido, ya le quitaban el respirador que lo apoyaba por ratos, pero siempre dicen que nunca dejó de sentir temor, miedo ansiedad y desespero y eso fue un factor creo que debemos recomendarnos unos a otros, mantener la calma”, añadió.

Dijo también que hoy se harán las pruebas correspondientes él y su familia, para descartar estar contagiados de Covid-19, el Alcalde señaló desconocer donde comenzó la proliferación del virus, que ha costado la vida de cuatro funcionarios, el primero de ellos fue Juan Castaños, coordinador de eventos especiales en Navolato.

“Ahorita estamos esperando, ahorita viene la gente de la Secretaría de Salud, nos van a hacer la prueba aquí a todos aquí en mi casa, de momento no nos la habíamos hecho, no sentimos nada (su familia y él) bendito Dios yo me siento muy bien, sin ningún problema, pero vale más, nos tocó estar muy de cerca con él la semana pasada”, mencionó.

“Desconocemos cómo poder afirmar nosotros dónde inició el contagio, pues el edificio es grande, se comunica a través de las líneas de aire acondicionado, desconocemos donde pudo estar la línea de infección, en qué parte se pudo haber dado”, detalló.