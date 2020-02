Fallece el actor estadounidense Kirk Douglas, a los 103 aÃ±os de edad [VIDEOS]

Fallece el actor estadounidense Kirk Douglas, a los 103 años de edad [VIDEOS]

El actor y productor de cine estadounidense, Issur Danielovitch Demsky, ​más conocido como Kirk Douglas, falleció este miércoles a los 103 años de edad. Nació el 9 de diciembre de 1916 en Amsterdam, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos de Rusia.

Actuó en más de 80 películas antes de retirarse de las películas en 2004. Entre sus papeles destacan su interpretación del pintor Vincent van Gogh en 'El loco del pelo rojo' y como el protagonista de 'Espartaco', película dirigida por Stanley Kubrick.

Nominado tres veces al premio Oscar a Mejor Actor por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas -por Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) y Lust for Life (1956)- Douglas recibió un Oscar honorario en 1996.

Era padre del también actor Michael Kirk Danilovich, conocido como Michael Douglas, ganador de dos Premios Óscar y cuatro Globos de Oro, quien tiene 75 años de edad.

"Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años [...] Para el mundo, era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos", dijo Michael en un comunicado publicado en la revista People.

"Pero para mí y para mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso", agregó el hijo de Kirk.

"La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará por las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta [...] Déjame terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. Papá, te amo mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo", abundó Michael.

Kirk sobrevivió a un accidente de helicóptero en 1991, mismo que mató a otros dos pasajeros. Le sobreviven su esposa Anne, y sus hijos Michael, Joel y Peter, así como siete nietos.