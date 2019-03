LUTO

Fallece el actor Luke Perry, protagonista, entre otras, de la serie Beverly Hills 90210

Quien fuera parte del elenco de la exitosa serie de los 90, murió de un derrame cerebral a los 52 años

Noroeste / Redacción

04/03/2019 | 12:16 AM

Luke Perry falleció este lunes por la mañana en el Hospital St. Joseph en Burbank. Como se había informado, fue llevado de urgencia al hospital el miércoles por la mañana después de sufrir un derrame cerebral en su hogar en Sherman Oaks, California, publicó vanguardia.

Sus representantes dijeron que los médicos habían sedado a Luke, con la esperanza de darle a su cerebro la posibilidad de luchar para recuperarse del trauma del derrame cerebral, pero al parecer, el daño era demasiado grande.

Luke tuvo una prolífica carrera como actor en la televisión y en las películas, comenzando a principios de los 80, y saltó a la fama en 'Beverly Hills 90210'. Después de eso, su carrera explotó. Más recientemente, tuvo un papel protagónico como el padre de Archie en el exitoso programa de CW, "Riverdale".

También filmó un papel en la próxima película de Charles Manson, de Quentin Tarantino , "Once Upon a Time in Hollywood".

"Beverly Hills 90210" fue una de las series más populares de los años 90 y un enorme fenómeno internacional, especialmente entre el público juvenil.

La nueva entrega de "Beverly Hills 90210" se titulará simplemente "90210", que es el código postal de Beverly Hills, una exclusiva y muy rica ciudad situada al oeste de Los Ángeles (Estados Unidos).

En "90210", los actores no encarnarán a sus personajes en la ficción sino que se interpretarán a sí mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de "Beverly Hills, 90210", un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos.