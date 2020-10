Fallece el actor Sean Connery a los 90 años de edad

Entre sus papeles más icónicos se encuentra el de James Bond, que trabajó en siete películas

Carlos Álvarez

31/10/2020 | 06:19 AM

Sir Thomas Sean Connery, Sean Connery, falleció este sábado a los 90 años de edad, según lo confirmaron sus familiares. Nació en Edimburgo, Escocia, y falleció en las Bahamas, donde residía en la actualidad.

Connery fue un actor y productor de cine británico que ganó un premio Óscar, dos premios BAFTA y tres premios Globo de Oro. Gran parte de su fama fue gracias a su personaje de James Bond, que interpretó en siete películas, en el periodo comprendido entre 1962 y 1983.​

El ex primer ministro de Escocia, Alex Salmond, publicó en su cuenta de Twitter una declaración sobre Connery donde lo llamó "el escocés más grande del mundo, la última de las verdaderas estrellas de Hollywood, el Bond definitivo".

En 1988, Connery ganó el premio Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en The Untouchables. Su carrera en el cine también incluye películas tales como Marnie, Robin y Marian, The League of Extraordinary Gentlemen, Indiana Jones y la última cruzada, La caza del Octubre Rojo, El hombre que pudo reinar, El nombre de la Rosa, Highlander, Asesinato en el Orient Express, Dragonheart: corazón de dragón, y La Roca.

Sean Connery fue nombrado "Knight Bachelor" por la reina Isabel II, en julio de 2000.