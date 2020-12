Fallece el cantautor Armando Manzanero

Estuvo internado por complicaciones en su salud a causa del Covid-19

Sinembargo.MX

28/12/2020 | 07:18 AM

Ciudad de México.– El compositor mexicano Armando Manzanero, intérprete de grandes éxitos como “Somos novios”, “Adoro” y “Esta tarde vi llover”, falleció la madrugada de este lunes a causa de Covid-19. Tenía 86 años.

El cantautor falleció las primeras horas de este lunes a causa de un paro respiratorio a las 3:20 horas. Su cuerpo será cremado.

Manzanero, nacido el 7 de diciembre de 1935, fue reconocido con el Premio Grammy a la Carrera artística (2014) y el Premio Patrimonio Cultural de las Américas otorgado por la Organización de Estados Americanos (2015) y el pasado 21 de octubre recibió en Miami el Premio Billboard a la Trayectoria.

Reconocido por sus temas románticos, Manzanero era un convencido de que el amor es lo más grande de este mundo, porque de él surgen la esperanza, la solidaridad y el cariño al prójimo tan necesario en estos tiempos de pandemia.

Para Manzanero el amor fue lo más grande de este mundo, porque de ese sentimiento surgen valores como la esperanza, la solidaridad y el cariño hacia el prójimo, muy necesarios en estos tiempos de pandemia.

De hecho, en su natal Mérida, hay un teatro que lleva el nombre del autor de temas como “Por debajo de la mesa”, “Aquel señor”, “Nada personal”, “Adoro”. “Me gusta que haya sido en vida (el reconocimiento)”, apostilla.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el falleciendo del cantante nacido en Mérida durante su conferencia mañanera. Describió a manzanero como “lo mejor del país” y lamentó su muerte.

“Me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero. Es algo muy triste. Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social. No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró que lo habían contratado para amenizar una boda de un político en un país centroamericano, el que se casaba era un Presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo hacía en contra de su voluntad porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que se hiciera esa fiesta de tanto lujo”, dijo el Presidente López Obrador durante la conferencia.

“Manzanero no sabía de qué se trataba, pensaba que era un fiesta normal. Cuando leí esa entrevista percibí como nunca el que Armando Manzanero era un hombre sensible. Lamento su fallecimiento. Era un gran compositor y representante de compositores de México. Le mandamos a sus familiares, amigos, artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable. Ya no quiero seguir con esta rueda de prensa. Se termina. Hay que recordarlo siempre con cariño”, añadió el mandatario después de enterarse de su muerte.

Armando Manzanero Canché, nació en Ticul, Yucatán el 7 de diciembre de 1935, su carrera se destacó por ser un cantautor, actor, músico y productor musical.

Escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 alcanzaron la fama internacional, tales como, Somos novios, Esta tarde vi llover y Contigo aprendí. Participó en numerosos programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos y musicalizado numerosas películas.

SUS INICIOS

Armando inició a los ocho años sus estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, completando su formación musical en la Ciudad de México.

En 1950 compuso su primera melodía titulada Nunca en el mundo, al año siguiente inició su actividad profesional como pianista y seis años más tarde comenzó a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional.

En 1962 obtuvo el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. En 1965 ganó el primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema Cuando estoy contigo. En 1966 Carlos Lico puso en primeras posiciones de radio su canción No; En 1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, grabó su primer disco, titulado Mi primera grabación, con canciones propias, donde destaca el romanticismo que lo caracterizará más adelante.

En 1970, el cantautor estadounidense Sid Wayne, quien componía canciones para Elvis Presley, versionó su canción Somos novios en idioma inglés, titulándola It’s impossible.

En 1978 obtuvo el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema Señor amor. En 1982, la canción Corazón amigo, se llevó los honores en el Festival Yamaha. En su incursión como productor, se destacó la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, editado en 1991, en el que incluyeron canciones de su autoría como Te extraño y No sé tú. En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria artística.

En el 2001 ganó el Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal por Duetos, en que cantó con artistas como Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé.

Nueve años después, recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Latin Grammy.

En septiembre de 2010, tras la muerte de Roberto Cantoral, asumió la presidencia del comité directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

En 2011, el legendario cantante norteamericano, Tony Bennett grabó con el español Alejandro Sanz una versión bilingüe de Esta tarde vi llover, titulada en inglés Yesterday i heard the rain, para su álbum superventas Duets II.

En 2012, colaboró en el disco Orígenes: el bolero, de los españoles Café Quijano. Concretamente, cantó mano a mano con ellos en la canción Quiero que mi boca se desnude, que cierra el nuevo trabajo de los leoneses.

En 2013, participó en la grabación de la segunda parte del disco Gracias a vosotros, de la legendaria cantante española María Dolores Pradera, interpretando a dúo Esta tarde vi llover.

Armando Manzanero se convirtió el sábado 27 de enero de 2014 en el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria, el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

ÚLTIMA PRESENTACIÓN

Luis Fonsi, Pablo Alborán, Jesús Navarro y Joy cantaron junto a Armando Manzanero algunos de sus más grandes éxitos en un emotivo homenaje en los Premios Latin Billboard 2020: 'No Sé Tú', 'Contigo Aprendí', 'Por Debajo De la Mesa', 'Como Yo Te Amé' y 'Esta Tarde Vi Llover'.

DISCOS DE ESTUDIO DE ARMANDO MANZANERO

1967: Mi primera grabación

1967: A mi amor... con mi amor

1967: Manzanero el Grande

1968: Somos novios

1968: Armando Manzanero, su piano y su música

1968: Qué bonito viven los enamorados

1969: Para mi siempre amor

1972: Tiempo de Amar

1976: Lo mejor de Armando Manzanero

1977: Fanático de ti

1977: Corazón salvaje

1979: Ternura y romance

1981: Mi trato contigo

1982: Otra vez romántico

1985: Armando Manzanero

1987: Cariñosamente, Manzanero

1988: Mientras existas tú

1990: Sus 26 Grandes Boleros

1991: Las Consentidas

1992: Las canciones que quise escribir

1993: Entre amigos

1995: El piano... Manzanero y sus amigos

1995: Amando la Libertad

1996: Nada personal

1997: Íntimos

1997: La Libertad de Manzanero

1999: Lo mejor de lo mejor

2001: Duetos

2002: Duetos 2

2005: Lo esencial 2005: Todos Los Duetos

2006: Canciones de Amor

2006: De la A a la Z

2006: Master y Class

2007: 20 Éxitos Originales

2008: Big Band Jazz de México

2008: Las mujeres de Manzanero

2009: Amarrados

2010: Canciones que enamoran

2013: Armando un pancho, que grabó con Francisco Céspedes.

GRANDES CANCIONES ESCRITAS POR EL CANTAUTOR Y POPULARIZADAS POR DIFERENTES ARTISTAS

No se tú, por Luis Miguel.

Tal vez, quizá, por Paulina Rubio.

Adoro, por Los Panchos y Alejandro Sanz.

Esta tarde vi llover, por Presuntos Implicados y Roberto Carlos.

It's impossible (somo novios), por Elvis Presley.

No, por Alejandro Fernández.

Contigo aprendí, por Alejandro Fernández.

Por debajo de la mesa, por Luis Miguel.

Te extraño, Luis Miguel.

GRABAN SUS TEMAS

Han sido muchos artistas que han grabado temas del cantautor, desde Luis Miguel, quien grabó los boleros más románticos del maestro en varios álbumes que son realmente de colección, hasta figuras como Chavela Vargas, Natalia Lafourcade o Plácido Domingo.

20 ÉXITOS DE ARMANDO MANZANERO

Contigo Aprendí

Adoro

Tengo

Voy A Apagar La Luz

Cuando Estoy Contigo

Somos Novios

Todavía

Pero Te Extraño

Paso A Pasito

Esta Tarde Vi Llover

Mía

Hoy

Esperaré

No

La Casa

Felicidad

Perdoname

Aquel Señor

Parece Que Fue Ayer

Si Me Faltas Tu

DUETOS REALIZADOS

El Cantautor yucateco realizó duetos con, Olga Tañón, Alejandro Sanz, Edith Márquez, Ricardo Montaner, Lucero, Francisco Céspedes, Presuntos Implicados, Café Quijano, Miguel Bosé, Juan Pablo Manzanero, Susana Zabaleta y Carlos Cuevas, entre otros. Y por ese álbum de colaboraciones fue acreedor a Latin Grammy por mejor álbum vocal pop.

SU VIDA PRIVADA

Armando Manzanero, estuvo casado con María Elena Arjona Torres, en el año 1957 a 1970; con María Teresa Papiol Mirassou, de 1991 a 1996; con Olga Aradillas, de 2002 a 2006 y con Laura Elena Villa desde 2014 a la fecha.

Es padre de María Elena, Martha, Armando, Diego, Juan Pablo, Mainca y Rodrigo. Y sus nietos, Valentina, Joel, Emiliano, Aaron, Sebastián, Isabela, Natalia, Inés, José Maria, Mariana, Ximena, Andrea, Jorge y Alejandro.