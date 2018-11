Fallece el cineasta britÃ¡nico Nicolas Roeg

Fallece el cineasta británico Nicolas Roeg

Trabajó con grandes estrellas del rock, como Mick Jagger y David Bowie

Noroeste / Redacción

24/11/2018 | 10:32 AM

LONDRES._ El prominente cineasta británico Nicolas Roeg falleció a los 90 años. Su carrera abarcó seis décadas y era conocido por hacer filmes provocativos y por haber trabajado con grandes estrellas del rock, como Mick Jagger y David Bowie.

El director de Don't Look Now (No mires ahora) y otros filmes murió la noche del viernes, informó su hijo Nicolas Roeg Jr. En declaraciones a la agencia Press Association de Gran Bretaña.

“Fue un padre genuino”, dijo Roeg Jr. “Acababa de celebrar su cumpleaños 90 en agosto”.

No dio más detalles de la muerte de su padre durante una breve llamada telefónica.

Roeg trabajó con Jagger en Performance y con David Bowie en The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra), citó el nuevodia.com.

La última gran película de Roeg fue The Witches (Las brujas), en 1990, protagonizada por Anjelica Huston.

Se abrió camino en el mundo de la dirección después de ser aclamado como director de fotografía.

De izq. Gary Busey, Theresa Russell, Tony Curtis, Michael Emil y el director Nicolas Roeg durante una conferencia de prensa por la película “Insignificancia” en el Festival de Cine de Cannes, en el palacio del festival, en Cannes, Francia.

Comenzó su carrera como aprendiz de editor en 1947. Dijo que no podía entender cómo alguien podía convertirse en director sin haber trabajado primero en la fotografía.

Roeg, quien nació en Londres, trabajó en varias películas famosas como Lawrence de Arabia y Fahrenheit 451 antes de entrar en las filas de la dirección en 1970.