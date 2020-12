Fallece el diseñador Pierre Cardin, visionario de la moda

El diseñador amaba la mundanalidad, el mundo de la jet set, por eso 1981 adquiere los famosos restaurantes parisinos Maxim's

Diario Vanguardia

Adiós a Pierre Cardin, el diseñador italiano nacido en Sant'Andrea di Barbarana, una fracción del municipio de San Biagio di Callalta, en la provincia de Treviso, en Veneto, pero criado en Francia, país donde dio sus primeros pasos en la moda y creció para convertirse en uno de los modistos más importantes de la segunda mitad del Siglo 20, un gigante de la moda y el diseño falleció hoy 29 de diciembre a la edad de 98 años.

En realidad, el corazón de Pietro Costante Cardin, nacido el 2 de julio de 1922, en una familia de agricultores adinerados, terminó en la pobreza después de la Primera Guerra Mundial, siempre había permanecido en Italia.

Quizás entre todos los modistos del siglo pasado, nacidos en Italia y criados en Francia, Cardin fue el que mejor representó esa mezcla de estilos entre Italia y Francia, motivo determinante de su éxito.

So many iconic ‘60s looks are because of Pierre Cardin. RIP to a legendary designer. pic.twitter.com/yZAnmLgqOz — Emma Fraser (@frazbelina) December 29, 2020

Con tan solo 14 años en 1936, el joven Pierre, cuyo nombre italiano, Pietro, había sido afrancesado, comenzó su aprendizaje como sastre en Saint-Étienne. Tras una breve experiencia en Manby, sastre en Vichy, en 1945 llega a París trabajando primero para Jeanne Paquin y luego para Elsa Schiaparelli. Primer sastre de la maison Christian Dior durante su apertura en 1947 (tras ser rechazado por Cristóbal Balenciaga) participó del éxito del maestro que inventó el New Look. En 1950 fundó su propia casa de moda, incursionando en la alta costura en el 53.

rest in peace to the king of retrofuturism, pierre cardin. pic.twitter.com/7frHsehdNu — chloe kennedy (@LeoInLaurent) December 29, 2020

Cardin se hizo famoso por su estilo futurista, inspirado en las primeras hazañas del hombre en el espacio. Prefería los cortes geométricos, a menudo ignorando las formas femeninas.Le encantaba el estilo unisex y experimentar con nuevas líneas. En 1954 presentó el vestido burbuja. Cardin también fue un precursor en la elección de nuevos mercados y la firma de nuevas licencias.

En 1959 fue el primer diseñador en abrir una tienda de alta costura en Japón. Ese mismo año fue expulsado de la Chambre Syndacale francesa, por haber lanzado por primera vez en París una colección adaptada a los grandes almacenes Printemps. Pero pronto fue reinstalado. Sin embargo, Cardin es miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Pret-à-Porter y de la Maison du Haute Couture desde 1953 y dimitió de la Chambre Syndacale en 1966. Sus colecciones desde 1971 se exhiben en su sede, l 'Espace Cardin, en París, anteriormente en el Ambassador Theatre, cerca de la Embajada de Estados Unidos, espacio que el modisto también utilizó para promover nuevos talentos artísticos, como actores o músicos. Como muchos otros diseñadores, Cardin decidió en 1994 mostrar su colección solo a un pequeño grupo de clientes y periodistas seleccionados.

En 1971 Cardin se unió a la creación de ropa por su colega Andrè Oliver, quien en 1987 asumió la responsabilidad de las colecciones de alta costura, hasta su muerte en 1993. El diseñador amaba la mundanalidad, el mundo de la jet set, por eso 1981 adquiere los famosos restaurantes parisinos Maxim's. En poco tiempo abrió sucursales en Nueva York, Londres y Beijing en 1983 y se incorporó a una cadena de hoteles. Entre las licencias de la línea Maxim's también se encontraba un agua mineral que fue recolectada y embotellada en Graviserri en el municipio de Pratovecchio Stia, provincia de Arezzo. La pasión por el sector inmobiliario. Cardin había tomado posesión de las ruinas de un castillo en Lacoste habitado en el pasado por el marqués de Sade.

French-italian designer Pierre Cardin, known for his avant-garde style and Space Age designs, dies at 98. pic.twitter.com/SISipcSHd0 — Things from the past 📷🎥 (@moodvintage) December 29, 2020

Después de renovar el sitio, el diseñador organizó allí festivales de teatro. Cardin también había redescubierto sus raíces italianas con la compra del palacio Ca 'Bragadin en Venecia, donde residió durante sus frecuentes estancias en la ciudad de la laguna (en la calle contigua hay un espacio expositivo). En la década de 1980 compró el Palais Bulles (El Palacio de las Burbujas) diseñado por el excéntrico arquitecto Lovag Antti. Todo, desde el suelo hasta el techo, estaba lleno de formas esféricas. Con su teatro de 500 asientos, las piscinas con vistas al mar Mediterráneo solían ser un lugar para fiestas y eventos. El interior fue amueblado con piezas de diseño, las Esculturas utilitarias diseñadas por el propio Cardin, quien desde 1977 ha creado una colección de muebles elegantes con formas sinuosas.

En el golfo de Cannes, en Théoule-sur-Mer, en el sur de Francia, esta obra arquitectónica fue declarada monumento histórico por el Ministerio de Cultura en 1988. También un docu-film sobre la vida de Cardin presentado en el Festival de Cine de Venecia en 2019: House of Cardin por P. David Ebersole, Todd Hughes. En julio de 2019, también una exposición monográfica dedicada al "gigante de la moda" en Estados Unidos, en el Museo de Brooklyn.