Fallece el ex lanzador de Grandes Ligas, Tom Seaver, a los 75 años

Tom Seaver, cuyo icónico movimiento hacia el plato y aura de confianza y determinación lo convirtieron en uno de los mejores lanzadores en la historia del beisbol y le sirvieron para ganarse los sobrenombres de “Tom Terrific” y “La Franquicia”, falleció el lunes. Tenía 75 años.

Seaver lanzó en las Grandes Ligas por 20 temporadas, ganando 311 juegos y dejando 2.86 de efectividad. 12 veces llamado al Juego de Estrellas (10 veces entre 1966 y 1977), ponchó a 3,640 bateadores, cifra que actualmente lo coloca en el puesto seis de todos los tiempos, pero que lo ubicaban de tercero sólo detrás de Nolan Ryan y Steve Carlton cuando se retiró en 1986. Seaver lideró a la Liga Nacional en ponches cinco veces entre 1970 y 1976, y él y Christy Mathewson son los únicos pitches con 300 victorias, 3,000 ponches y efectividad mejor de 3.00. Seaver abrió 16 veces en el Día Inaugural, un récord en las Mayores.

