Fallece ex esposo de Lupita D’Alessio

César Gómez murió a consecuencia de un infarto fulminante, a la edad de 65 años

Noroeste / Redacción

El saxofonista César Gómez, ex esposo de la cantante Lupita D’Alessio, con quien tuvo un hijo, César, falleció la mañana del lunes.

La noticia la dio la periodista Ana María Alvarado, en el programa Sale el Sol, quien dijo que Gómez murió a consecuencia de un infarto fulminante, a la edad de 65 años.

En este mismo programa, Arturo Pacheco, quien fuera publirrelacionista de la cantante, recordó cómo fue que la pareja se casó a escondidas en Las Vegas.

“En Las Vegas sucedió algo que no me esperaba, (Lupita) se casó con su saxofonista, pero no me enteré hasta que veníamos de regreso”, recordó Pacheco.

Lupita no ha hecho comentarios sobre el deceso de su ex esposo, pero sorprendió que casi al mismo tiempo que se dio la noticia, la cantante anunció en su cuenta de Instagram que se retirará por un tiempo de las redes sociales.

“Hola, amigos, buen día, que Dios les bendiga siempre. Yo seguiré orando desde mi trinchera por mi familia y por todo el mundo, tendré que alejarme un tiempo, pero desde aquí los abrazo y los bendigo. Los amo, ánimo, Dios tiene el control. Hasta pronto”, escribió.

Por su parte, Cesar D’Alessio tampoco se ha manifestado sobre la muerte de su padre.