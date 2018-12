Fallece George H. W. Bush, el 41 presidente de los Estados Unidos

El ex presidente de los Estados Unidos falleció este viernes, a los 94 años de edad

Noroeste / Redacción

George Herbert Walker Bush, 41 presidente de los Estados Unidos -entre 1989 y 1993 falleció este viernes, a los 94 años de edad, según lo reportó el diario The Washington Post.

El padre de George W. Bush, el mandatario número 43 estadounidense, se desempeñó en dos ocasiones como Vicepresidente del país antes de ocupar la Casa Blanca, en 1989.

El pasado 17 de abril falleció su esposa Barbara Pierce Bush, quien padecía una enfermedad pulmonar crónica, así como con una insuficiencia cardíaca congestiva, por lo que durante el último año, había entrado y salido del hospital en varias ocasiones.

Con la ex Primera Dama estadounidense, con quien estuvo casado 73 años, tuvo seis hijos, entre ellos el ex gobernador de Florida y ex precandidato presidencial republicano, Jeb Bush. Además, le sobreviven sus hijo Dorothy Bush Koch, Neil Bush, Marvin P. Bush y Robin Bush.

Tras perder la candidatura para un segundo mandato, con Bill Clinton, dedicó parte de su vida a apoyar la carrera política de su hijo.

George H. W. Bush nació el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts. Fue hijo del senador Prescott Bush, quien nació en el seno de una familia rica y políticamente activa.

Asistió a la Academia Phillips, un internado de élite en Andover, Massachusetts, y en 1945, cuando tenía 21 años de edad, se casó con Bárbara Pierce, su compañera de toda la vida a la que había conocido cuatro años antes en un baile.

Al cumplir los 18 años de edad, George H. W. Bush se alistó en la Marina de Estados Unidos, donde se convirtió en el piloto más joven en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial.

Sirvió como piloto de combate en la guerra, volando aviones torpedero con base en portaaviones y un total de 58 misiones de combate. En algunas de estas estuvo en peligro de muerte, como cuando su avión fue alcanzado en un bombardeo y quedó envuelto en llamas.

Bush fue rescatado por un submarino de la Marina estadounidense y, más tarde, fue galardonado con la Cruz de Vuelo Distinguido, por su servicio la Segunda Guerra Mundial.

Después de dicho conflicto bélico asistió a la Universidad de Yale, donde en 1948 se graduó con un título en Economía. Más tarde se trasladó a Midland, Texas, donde ingresó, con éxito, en la industria petrolera.

En 1963 se convirtió en presidente del Partido Republicano del Condado de Harris. Esta decisión lo impulsó a hacer carrera hasta ocupar un espacio en la Cámara de Representantes.

Más tarde, en 1971, fungió como embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, así como jefe del Comité Nacional Republicano durante el escándalo Watergate, enviado de Estados Unidos a China, y director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en 1976.

Compitió como precandidato a la presidencia de Estados Unidos, sin embargo, fue derrotado en la nominación de 1980 por Ronald Reagan, a quien después acompañó como vicepresidente durante sus dos mandatos.

Finalmente, en 1988, se convirtió en el primer vicepresidente que llegó a la Presidencia desde 1837.

La administración de Bush estuvo marcada por la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, así como por el operativo de la milicia estadounidense para retirar de su cargo al dictador panameño Manuel Noriega.

Poco después, respondió a la invasión de Kuwait de agosto de 1990, con la creación de una coalición nacional que encabezó un ataque militar para derrocar del poder de dicha nación al dictador Saddam Husein.

A pesar de su éxito bélico, George H. W. Bush no logró reelegirse en 1992, cuando compitió contra el demócrata Bill Clinton.

Cuando su hijo mayor, George W. Bush, fue elegido presidente en el 2000, realizó muchas apariciones públicas. En 2011 fue honrado con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Barack Obama.

En noviembre de 2012, a los 88 años, fue ingresado en un hospital de Houston para tratarle una tos asociada a una bronquitis. Un mes después fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos debido a diversas dolencias.

Según diversos reportes de la prensa estadounidense, George H. w. Bush padeció Parkinson en la parte inferior del cuerpo y estuvo en silla de ruedas durante sus últimos años.

En julio de 2015, a los 91 años de edad, el ex presidente tuvo una caída en su casa de verano en Kennebunkport, Maine, y se rompió una vértebra del cuello. Su estado de salud fue considerado como que “no amenazaba su vida”, según su portavoz.