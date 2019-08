Fallece Jeanne Moreau, el rostro atrevido del cine francÃ©s

Fallece Jeanne Moreau, el rostro atrevido del cine francés

La actriz protagonizó algunas de las mejores cintas de François Truffaut, Louis Malle y Michelangelo Antonioni

Noroeste / Redacción

PARIS._ Jeanne Moreau, una de las actrices más emblemáticas del cine francés y musa de la Nouvelle Vague, falleció en París, a los 89 años de edad, en su casa del Distrito 18 de la capital francesa.

Moreau, que actuó en más de 100 películas a lo largo de 65 años de carrera, incluyendo “Los amantes”, de Louis Malle; “Jules y Jim”, de François Truffaut, y “Diario de una camarera”, de Luis Buñuel, fue hallada muerta en su domicilio de la capital francesa, informó su agente, confirmando la noticia dada a conocer por la revista Closer.

La actriz, nacida en 1928 al igual que Marilyn Monroe, alcanzó recién a los 35 años un puesto en el firmamento de estrellas francesas, después de Brigitte Bardot, que empezó a los 21 con “Y Dios creó a la mujer” (1956). Su luz, sin embargo, duraría mucho más, siempre dirigida por algún autor de prestigio.

La muerte de Jeanne Moreau, una de las grandes estrellas del cine galo, fue confirmada también por el presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo: “Ella personificó al cine y siempre se rebeló contra el orden establecido… tenía un brillo en sus ojos que desafió cualquier tipo de obsecuencia, fue una invitación a la insolencia, a la libertad y al torbellino de la vida, algo que ella siempre amó”.

Otra de las primeras personalidades en reaccionar fue el Presidente del Festival de Cannes y ex jefe de Canal Plus, Pierre Lescure, quien afirmó: “Jeanne Moreau ha muerto. Era una mujer fuerte y no le gustaban los llantos… Lo siento Jeanne, eres más fuerte que nosotros y ahora lloramos por ti”.

Nacida en el Distrito 10 de París, Jeanne Moreau se educó bajo la tutela de sus papás: su padre, un francés dueño de una cervecería que cuando no estaba en casa frecuentaba a las prostitutas cercanas del barrio bohemio de Montmartre, y su madre, una inglesa de apellido Buckley que había llegado a Francia para bailar en el famoso cabaret Folies Bergère y que despertó de pequeña en Jeanne el interés por la vida del espectáculo.

Con el paso de los años, la actriz recordaría cómo a los 14 años decidió que sería actriz tras ver a la diva francesa Marie Belle actuar en Fedra de Jean Racine.

“Supe en ese momento que no había nacido para estar en el lado oscuro de las butacas, sino que para subir al escenario. Perdí todo interés en el colegio”, contaba hace unos años en una entrevista concedida al diario inglés The Guardian.

La actriz fue encontrada muerta durante la mañana del miércoles, en su domicilio, ubicado en un sector céntrico y elegante, plagado de varios consulados y embajadas, hasta el momento no se ha revelado la causa exacta de su muerte. Descanse en paz Jeanne Moreau.