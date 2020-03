Fallece Jimmy Wynn, estrella de los Astros de Houston

Noroeste / Redacción

HOUSTON._ Jimmy Wynn, cuya carrera de ligamayorista comenzó un año después de que Houston se convirtiera en una de las franquicias de la Liga Nacional en los años 60, falleció el jueves a los 78 años de edad.

James Sherman Wynn nació el 12 de marzo de 1942 en Hamilton, Ohio, no muy lejos de Crosley Field, la casa de los Rojos de Cincinnati. Los Rojos lo firmaron a los 19 años en 1962, pero no lo protegieron en el Draft de Invierno de ese mismo año, y los Colt .45s, para entonces un equipo de expansión, no desaprovecharon la oportunidad.

Wynn debutó con los Colt .45s a mediados de la temporada 1963, y al poco tiempo se convertiría en una de las primeras estrellas de la franquicia.

Antes del dominicano César Cedeño, el venezolano Richard Hidalgo y el puertorriqueño Carlos Beltrán, Wynn fue el primer jardinero central de Houston capaz de tronar con el madero.

Wynn bateó 223 jonrones para los Astros, un récord para el club hasta que Jeff Bagwell lo pasó en 1999.

Wynn jugó por 15 años en las Grandes Ligas. Después de su estadía en los Astros, disputó un par de temporadas para los Dodgers, seguidas por paradas en Bravos (1976), Yanquis (1977) y Cerveceros (1977).

En mil 920 juegos de Grandes Ligas, Wynn bateó .250/.366/.436 con .802 de OPS.

Los Astros retiraron el número 24 de Wynn en el 2005, y a la vez le pidieron que sirviese como embajador del equipo. Wynn mantuvo ese rol desde entonces, participando activamente en los programas comunitarios del club.

“Los Astros han sido mi vida”, dijo Wynn. “Me dieron la oportunidad de demostrar mi talento. Mi dieron el chance de hacer realidad mi sueño”.

(Con información de MLB)