Fallece John McCain, hÃ©roe de guerra, senador y ex candidato presidencial estadounidense

Fallece John McCain, héroe de guerra, senador y ex candidato presidencial estadounidense

Murió este sábado, a los 81 años de edad, tras padecer cáncer cerebral desde el año pasado

noroeste.com

John McCain, senador republicano de Arizona, héroe estadounidense de guerra y excandidato a la presidencia de Estados Unidos durante el proceso electoral del 2008 -contra Barack Obama y el cual perdió-, falleció este sábado, a los 81 años de edad, tras padecer cáncer cerebral desde el año pasado, enfermedad por la que se había sometido a quimioterapia, misma que suspendió ayer por la tarde.

"El senador John Sidney McCain III murió a las 4:28 pm del 25 de agosto de 2018. A su muerte estuvieron junto al senador su esposa Cindy y su familia", señaló su oficina a través de un comunicado, en donde se agregó que el político republicano "sirvió lealmente a Estados Unidos durante 60 años" de trayectoria.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de agosto de 2018

Esta incluyó ser considerado un héroe de la Guerra de Vietnam, donde fungió como piloto de la Armada de su país, fue prisionero durante cinco años y sufrió torturas. Sin embargo, su captura en Vietnam a finales de la década de 1960, y su derrota política 40 años después fue, ridiculizada por el actual presidente, Donald Trump.

"No es un héroe de guerra", dijo el magnate republicano durante un evento de la campaña electoral de 2016. "Él es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada", insistió Trump. Ante ello, en mayo pasado, el diario The New York Times apuntó que el legislador había instruido a sus más allegados para que el presidente no acuda a su funeral y que, en vez de él, lo haga el vicepresidente, Mike Pence.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 de agosto de 2018

Uno de los episodios más tensos entre ambos ocurrió con el intento de derogación de la reforma sanitaria impulsada por Obama, cuando McCain votó en contra de los esfuerzos republicanos, promovidos por Trump, para acabar con ella sin ningún tipo de reemplazo.

-Con información de AP, El Mundo y NYT.