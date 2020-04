Fallece José Ignacio Pichardo Pagaza, ex gobernador del Edomex, ex presidente del PRI y ex titular de la SENER

El ex gobernador del Estado de México y ex secretario de la Contraloría y de Energía del Gobierno Federal, falleció este martes 14 de abril, a los 84 años de edad.

Carlos Álvarez

14/04/2020 | 8:00 PM

José Ignacio Pichardo Pagaza, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex gobernador del Estado de México y ex secretario de la Contraloría y de Energía del Gobierno Federal, falleció este martes 14 de abril, a los 84 años de edad. "Amigos estoy el hospital ABC de Sta Fe xq están operando a mi papá Ignacio Pichardo. Necesitamos URGENTE donadores de sangre A Negativo, si saben de alguien que pueda venir les agradezco mucho", escribió este mismo día Alfonso Pichardo, hijo del político priista y vocalista del grupo Moenia. El mexiquense era egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y con una maestría en Administración y Finanzas Públicas por la London School of Economics. Comenzó su carrera como diputado local en el Estado de México a mediados de la década de los Sesenta del Siglo pasado. Ocupó los cargos de secretario general del Gobierno estatal durante la administración de Carlos Hank González (1969-1975). Además fungió como diputado federal, donde presidió la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro. Pichardo Pagaza fue secretario de la Contraloría General de la Federación de febrero de 1987 a noviembre de 1988 durante la Administración de Miguel de la Madrid Hurtado. También fungió como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de 1988 a 1989, en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Luego, de 1989 a 1993, fue gobernador interino del Estado de México, después de que Mario Ramón Beteta Monsalve renunció al cargo. Asimismo, Pichardo Pagaza fungió como presidente nacional del PRI, de mayo a noviembre de 1994, breve lapso durante el que fue asesinado el secretario general de dicho partido, José Francisco Ruiz Massieu. Además, el político mexiquense fue titular de la Secretaría de Energía (SENER) durante el primer año de Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. También fungió como embajador de México en España y en los Países Bajos. Fue padre del ex diputado federal José Ignacio Pichardo Lechuga.

