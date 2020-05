Fallece la esposa de Starling Marte, beisbolista de los Diamondbacks de Arizona

PHOENIX._ La esposa del jardinero dominicano de los Diamondbacks, Starling Marte, Noelia, falleció el lunes tras sufrir un paro cardíaco en la República Dominicana.

Marte publicó la noticia en sus cuentas de redes sociales.

“Hoy paso por el gran dolor de hacer de conocimiento público el lamentable fallecimiento de mi esposa Noelia, a causa de un paro cardíaco. Es un momento de dolor indescriptible. En nombre de mi familia, agradezco las muestras de aprecio y solidaridad en esta situación tan difícil”, expresó Marte en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el corresponsal de MLB Network Jon Heyman, Noelia Marte había sufrido recientemente una fractura en un tobillo y se encontraba en el hospital en espera de ser operada cuando sufrió el paro cardíaco.

I go through the pain of making public the unfortunate death of my wife Noelia, due to a heart attack. It is a moment of great sorrow.