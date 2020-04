BEISBOL

Fallece la leyenda de los Tigres de Detroit, Al Kaline

'Mr. Tiger' tenía 85 años de edad; no se informó de inmediato la causa del deceso

Noroeste / Redacción

DETROIT._ Al Kaline, quien completó toda su carrera de 22 temporadas con los Tigres de Detroit hasta ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol, ha fallecido. Tenía 85 años de edad.

John Morad, amigo de Kaline, confirmó a The Associated Press que "Mister Tiger" falleció el lunes en su residencia en Michigan. Morad, quien habló primero con el diario Detroit Free Press, dijo que había estado en contacto con el hijo de Kaline. No se informó de inmediato la causa del deceso.

Kaline fue el jugador más joven en ganar el título de bateo de la Liga Americana en 1955, cuando tenía 20 años, al registrar un promedio de .340. El jardinero derecho fue seleccionado 15 veces para el Juego de Estrellas, ganó 10 veces el Guante de Oro y fue elegido al Salón de la Fama en 1980 en su primera oportunidad.

El muy querido número 6 trabajó como comentarista de los juegos de los Tigres entre 1976 y 2001 y también se desempeñó como asistente especial del gerente general.

Tras graduarse de la escuela secundaria en Baltimore, Kaline debutó directamente en las mayores. Su primer juego fue el 25 de junio de 1953, seis después de ser contratado por el scout de los Tigres Ed Katalinas. Se apoderó de la titularidad del jardín derecho de Detroit en 1954 y en 1955 bateó para .340, con lo que superó a Ty Cobb por un día, como el campeón de bateo más precoz de la Liga Americana.

Kaline nunca bateó 30 jonrones en una temporada y alcanzó las 100 impulsadas en sólo tres ocasiones, pero su consistencia en el plato, más excepcional defensa y brazo, le situaron entre los mejores jardineros de su circuito.

"Hemos visto grandes jugadores defensivos. Pero quien hacía de todo era Al Kaline", comentó en una ocasión Brooks Robinson, el mítico jugador de los Orioles de Baltimore que también está en el Salón de la Fama. "Era el modelo de lo que deber un gran jardinero - tremenda velocidad, atrapaba la pelota y también tiraba la pelota muy bien".

Kaline completó su carrera con 3.007 hits y 399 jonrones (el que debió el 400 se perdió por un juego que no pudo ser válido debido a un aguacero). También anotó 1.600 y remolcó casi la misma cantidad. Conectó su hit número 3.000 en Baltimore, empalmando un doble por la raya del jardín derecho en septiembre de 1974, su última temporada.

Bateó para .379 en la victoria de los Tigres sobre San Luis en la Serie Mundial de 1968, cuando Detroit volteó un déficit 3-1.