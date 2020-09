Fallece Lou Brock, leyenda de Cardenales de San Luis

SAN LUIS._ Los Cardenales de San Luis informaron la noche del domingo acerca del fallecimiento de Lou Brock, quien jugó para la organización de San Luis durante 15 temporadas.

Brock estuvo en las Grandes Ligas a lo largo de 19 años, donde ganó dos anillos de Serie Mundial, conectó 3 mil 23 hits, fue convocado seis veces al Juego de las Estrellas y es el segundo con más bases robadas en MLB sumando 938 estafas de por vida.

Brock, miembro del Salón de la Fama, murió a los 81 años de edad. Su número 20 también fue retirado por los Cardenales.

MLB Network is saddened by the passing of Lou Brock.

A look back at the life and career of the Hall of Famer and Cardinals legend. pic.twitter.com/3YwPPV380B