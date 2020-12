Fallece Luis Enrique Mercado, maestro de generaciones de periodistas, director y fundador de medios

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- El periodista Luis Enrique Mercado Sánchez, maestro de generaciones de periodistas, director y fundador de medios, falleció este lunes.

Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, inició su carrera periodística en El Universal. Mercado Sánchez se convirtió en uno de los referentes de la fuente de economía y finanzas, de la que también fue fundador en México, a la par de ser formador de varias generaciones de periodistas.

Su carrera por las redacciones incluye a medios como El Universal, donde laboró de 1971 a 1987; El Economista, del que fue fundador, en 1988; el periódico Imagen de Zacatecas, del que también fue fundador, además de ser colaborador de La Silla Rota, hasta el 2018, y de Grupo Imagen, entre otros medios de comunicación.

El periodista también fue autor de columnas como Noticias Bursátiles y Mundo Financiero; además de ser comentarista económico en el programa Hoy, de 1999 al 2000. Mercado también fue coautor de libros como El Mercado de Valores, una Opción de Financiamiento e Inversión, y autor del libro Handicap Presidencial.

“Fue mi maestro. Fue maestro de muchos de nosotros, que incursionamos en el periodismo económico y financiero. Fue un hombre muy generoso que compartió cuanto sabía e impulsó la carrera de generaciones de jóvenes. Nunca lo olvidaré frente al pizarrón, un día, explicándome qué es una tasa de interés. Esa paciencia tuvo para nosotros. Lo recordaré con respeto y con enorme cariño, siempre”, dijo Alejandro Páez Varela, director de SinEmbargo.

Por su parte, Rita Varela Mayorga, destacó la calidez humana de Luis Enrique Mercado y su generosidad para pasar conocimiento a los periodistas más jóvenes.

“‘Patrón’, le dije siempre. Y así seguirá siendo. Para Luis Enrique no tengo más que agradecimiento, cariño y respeto. Me metió al piso de remates [al periodismo especializado en el mercado bursátil] por la puerta grande; pero con la certidumbre de que estaba bien acompañada. No escatimó en recursos para mi preparación financiera y cuando estuvo seguro de que estaba lista, me dio la edición de la sección económica y financiera del diario. Quedo eternamente agradecida, además, por sus consejos y su confianza. Unos años más tarde me dejó su periódico amado, El Economista, en las manos. Yo era muy joven y cometía errores. Pero él me reprendía siempre con un consejo”, recordó la Subdirectora de SinEmbargo.

“Lo vi muchas veces después de terminar el ciclo de El Economista: siempre sonriente, la broma [pesadita y muy pesada] a flor de piel, el debate acalorado, el manoteo, los gritos. Pero siempre un maestro y un gran periodista. Hasta pronto patrón, me quedo con su inspiración, su energía inagotable y su generosidad”, agregó Varela Mayorga.

“El gran maestro, nuestro maestro, el gran amigo de toda una generación. Estoy conmovido”, dijo Cri Rodríguez, fotógrafo con más de 20 años de trayectoria, quien justo en su paso por El Economista de Mercado ganó el Premio Nacional de Periodismo.

Descanse en Paz, el periodista mexicano y maestro de generaciones: Luis Enrique Mercado Sánchez.