Fallece Mike McCormick, ganador del Cy Young en 1967

CORNELIUS._ Mike McCormick, quien fue pitcher de los Gigantes de San Francisco durante una larga trayectoria y ganó el premio Cy Young en 1967, ha fallecido. Tenía 81 años.

Los Gigantes informaron que McCormick murió el sábado en su casa en Carolina de Norte tras una larga batalla con el mal de Parkinson.

McCormick jugó 16 años en las Grandes Ligas entre 1956 y 1971, con los Gigantes, Orioles, Senadores, Yanquis y Reales. Tuvo foja de 134-128 con una efectividad de 3.73.

Sus mayores logros fueron con los Gigantes.

#ForeverGiant Mike McCormick passed away peacefully on Saturday, at his home in North Carolina after a long battle with Parkinson’s Disease. He was 81 years old. May he rest in peace. pic.twitter.com/LM2mIoQ9tt