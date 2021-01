Fallece Paul Westphal, ex campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama

El 2021 no comenzó de la mejor manera en cuanto a noticias para el mundo NBA. Este sábado 2 de enero se conoció, a través del periodista Mike Lupica, el fallecimiento de Paul Westphal, un galardonado jugador y entrenador de enorme recorrido en su carrera por la liga. Tenía 70 años y había sido diagnóstico con un tumor cerebral el año pasado.

Fueron 12 las temporadas del nacido en Torrance, California, como jugador NBA, un guardia que supo convertirse en uno de los más consistetes de la competición a finales de los '70, cuando brilló en Phoenix Suns. Cuatro de sus primeras cinco temporadas en los de Arizona (después volvió para la última de su carrera) lo vieron como All-Star, tramo en el que promedió 22.5 puntos, 51.8 por ciento campo, 2.4 rebotes y 5.6 asistencias. Allí también llegaron sus cuatro menciones All-NBA, tres de ellas para el primer equipo.

Westy will not be immortalized for just playing basketball. He will be remembered for how he lived his life, and how he treated others.

Rest In Peace, Westy 🙏