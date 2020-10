Fallece Quino, padre de Mafalda, a los 88 años

Joaquín Salvador Lavado sufrió un accidente cerebro vascular en los últimos días y, a pesar de que los médicos lograron estabilizarlo, su estado se complicó

Carlos Álvarez

El humorista gráfico e historietista argentino, Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como "Quino", falleció este miércoles a los 88 años de edad. Su obra más conocida es la tira cómica 'Mafalda', publicada entre 1964 y 1973.

"Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y el mundo, lo llorará", dijo Daniel Divinsky, su editor de toda la vida, en su cuenta de la red social Twitter.

Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará. — Daniel Divinsky (@DanielDivi1) September 30, 2020

Aunque no se especificó el motivo de su fallecimiento, 'Quino' sufrió un accidente cerebro vascular en los últimos días y, a pesar de que los médicos lograron estabilizarlo, su estado general se complicó, según informaron medios locales argentinos.

Generaciones enteras vamos a llorarlo. Se fue el mas grande de los dibujantes de Argentina. El que nos enseñó a verla realidad con otros ojos, a pensar y a quitarle le óxido a todo. El que nos mostró el mundo criticándolo y cuestionando los sentido. Alguien que nos educó... — G'Quan (@GkuanGonzalo) September 30, 2020

El deceso del artista gráfico se produce a tan solo un día de que Mafalda cumpliera 56 años desde que apareció por primera vez en el semanario Primera Plana, el 29 de septiembre de 1964. El icónico personaje se caracteriza por cuestionar todo, y hacer reflexionar al público con una dosis de humor.

Perhaps the most important cartoonist in Latin American history has died today. The legandary Joaquin Salvador Lavado AKA Quino. Creator of beloved characters like Mafalda, Felipe and Manolito. A big loss to our region culture. He was a giant. pic.twitter.com/XLXViPzrsL — Eduardo E. (@EEscovar23) September 30, 2020

Quino, the creator of Mafalda, just passed away. I learned to read with this guys work, so I think I'm gonna share some of my faves from him pic.twitter.com/7LhpKfuLQL — The Ruin Maniac Files (@RuinManiacFiles) September 30, 2020

Mafalda was the first comic strip I ever read, and I still revisit it from time to time. Damn, this one's sad. Descansa en paz, Quino. #Quino #Mafalda pic.twitter.com/2U6ip1I3vU — olansamuelle (@olansamuelle) September 30, 2020

Thank you #Quino (1932-2020). I grew up reading your comics. And they were always revealing. pic.twitter.com/cQU22Qeuqa — Oscar Goñi (@OscarGoi1) September 30, 2020

¡Viva Quino!...sad for his departure from this planet...or so we think...1932-2020 pic.twitter.com/duY5Lo84ff — CLARA RODRIGUEZ (@VENPIANISTA) September 30, 2020