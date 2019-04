Fallece Stefanie Sherk, actriz, productora y esposa de DemiÃ¡n Bichir

Fallece Stefanie Sherk, actriz, productora y esposa de Demián Bichir

El actor mexicano informa que la canadiense, de 35 años y quien era su pareja desde 2010, murió el pasado sábado

Sinembargo.MX

24/04/2019 | 07:12 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El actor Demián Bichir confirmó que su esposa Stefanie Sherk, de 35 años de edad, murió el pasado sábado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de 55 años compartió un mensaje con sus seguidores sobre el fallecimiento de su pareja sin especificar las causas de la muerte.

“Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre”, se lee en el mensaje del actor nominado al Óscar por su interpretación en A better life, en 2012.

“Agrademos a todos de antemano sus oraciones y de manera respetuosa pedimos su comprensión para que podamos vivir este luto en paz y privacidad en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz”, culmina la publicación.

“Llevamos tres años juntos y han sido los mejores de mi vida”, dijo en 2013 para revista Quién, Stefanie Sherk.

La canadiense Stefanie Sherk y Demián Bichir eran pareja desde el 2010. Se desempeñaba como modelo, actriz y productora. Participó en producciones como Star power (2012), Big date (2001), The sister (2009), Historias de San Valentín (2010), The wish (2005), Aterrizaje forzoso (2005), Día de los enamorados (2013) y Un cuento de circo & A Love Song (2016).