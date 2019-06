Falso que quieran cobrar servicios no prestados, replica PASA

Aclara Juan Torres Gómez que la quita de la deuda acordada es el rezago de administraciones anteriores, pero no se incluye lo que debe el actual gobierno

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Es falso que le quieran cobrar al Ayuntamiento servicios no prestados, como lo declaró el tesorero Joel Quintero Castañeda, replicó Juan Torres Gómez, representante de la empresa Promotora Ambiental S. A.

El encargado de relaciones gubernamentales de PASA aclaró que los 10 millones que le están requiriendo al Municipio son deuda generada en la presente administración en donde se incluye el uso del relleno sanitario durante las seis semanas en las que el Ayuntamiento ha prestado el servicio y depositado los residuos sólidos en sus instalaciones.

“Está haciendo declaraciones de que no van a pagar los 10 millones de pesos y que estamos cobrando servicios que no estamos prestando, eso es falso, nosotros no facturamos un servicio que no prestamos, lo único que hemos facturado después de que se hizo la suspensión ha sido el uso del relleno sanitario y eso es lo que nos deben, el resto de esos 10 millones de pesos la administración actual debe, por eso lo estamos manejando de esa manera”, indicó.

Torres Gómez explicó que el acuerdo al que se llegó con el Ayuntamiento de Guasave, con la mediación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, fue la quita del 50 por ciento de la deuda que arrastraba el Municipio, pero de las administraciones anteriores, no de la actual, por eso es que el monto que se condonó fue de 20 millones de pesos, para que él Gobierno del Estado aportará los otros 20 millones.

“Es que la deuda es de 50 millones, alrededor de eso, de ese monto, la quita iba a ir sobre deuda de administraciones anteriores, ese fue el compromiso, se determina el monto que se debe de las administraciones anteriores y se le aplica la quita del 50 por ciento, la deuda de la administración actual la tienen que pagar ellos”, manifestó.

El representante de PASA subrayó que es fácil encontrar una solución a esto, porque ambas partes tienen contadores y en lugar de estar declarando en los medios, lo que deben hacer es reunirse, cotejar y hacer conciliaciones para que vean de dónde salen los números.

“Nosotros somos una empresa seria y no vamos a cobrar nada que no esté debidamente respaldado y fundamentado”, reiteró.

Sobre el instrumento de garantía de pago que están solicitando, comentó que con eso lo que buscan es darle seriedad al compromiso y que el Ayuntamiento no se vea tentado a estar cayendo otra vez en deuda.

Aseveró que no están pidiendo nada fuera de lo normal y es para garantizar el pago que ya se puso en la mesa y se acordó, pero al insistir la Alcaldesa Aurelia Leal López en que eso no eso no se dé, pareciera que es porque no hay voluntad para querer avanzar.