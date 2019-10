Falsos funcionarios de Hacienda cobran para afiliar gente a un programa de vivienda que no existe

En estados como Veracruz, Puebla, Estado de México y Yucatán personas que se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suman beneficiarios a un programa de vivienda que no existe

01/10/2019 | 12:02 AM

MÉXICO (Animal Político)._ Animal Político recibió una denuncia de una persona, quien pidió que no se hiciera público su nombre, respecto a que supuestos funcionarios, en alianza con la organización Juntos Logrando un México Nuevo, solicitan 300 pesos por el trámite de la solicitud de un folio para ser beneficiarios del Programa Nacional de Vivienda de la SHCP.

Ese programa no existe. No aparece en la estructura programática 2019 de la dependencia ni en la de 2020. Consultada por este portal, la oficina de comunicación de la Secretaría confirmó que no tienen ningún programa de este tipo.

La persona que lo promueve, Ariel Viñas Zenteno, y que se ostenta como auditor fiscal de Hacienda, en realidad no trabaja para el gobierno federal, tal como se constató en una búsqueda en Declaranet.

Las publicaciones en la página de Facebook de la organización Juntos Logrando un México Nuevo presumen la entrega de folios a beneficiarios en comunidades y municipios de Veracruz como Alborada, Emiliano Zapata, Coatzacoalcos, Mecayapan, Cosoleacaque y Minatitlán. También en Acajete, Puebla. Y en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En una publicación del 16 de agosto en la página de Facebook de la organización se lee: “el día de ayer se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo la reunión entre empresarios y beneficiarios de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo del Programa Nacional de Vivienda, que está llevando a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

A dicha reunión, prosigue la publicación, “asistieron Ariel Viñas Zenteno, auditor fiscal de dicha dependencia, así como Sotero Mendoza Martínez, comisionado nacional del programa. En Juntos Logrando un México Nuevo estamos comprometidos por (sic) el bienestar de nuestra sociedad. Síguenos y entérate cómo ser beneficiario de este programa especial que se está gestionando a nivel nacional”.

En una búsqueda en Google este portal encontró que, en 2013, una personal de nombre Ariel Viñas Zenteno fue detenido en Puebla por presuntamente conducir un vehículo robado con placas del Distrito Federal, del que no pudo acreditar su propiedad. También se encontró un homónimo que se ostentó como delegado federal de gestión de recursos públicos, pero no hay datos oficiales de que realmente fuera funcionario.

También se detectó que una persona de nombre Sotero Mendoza Martínez, el supuesto comisionado nacional del programa de vivienda de la SHCP, coincide con el nombre de un exregidor de un municipio del estado de Veracruz, en 2002, quien también pertenece a una organización de productores de caña de azúcar.

De acuerdo con la página de Juntos Logrando un México Nuevo, el director de la ONG es Jorge Neri Díaz Morales. En las publicaciones de Facebook lo mencionan a él como quien entrega los apoyos junto con el supuesto funcionario de Hacienda, Ariel Viñas.

Jorge Neri Díaz Morales, o un homónimo, ocupó un cargo público estatal en Veracruz en temas relacionados con la prevención y el tratamiento del cáncer en la infancia y la adolescencia.

La organización Juntos Logrando un México Nuevo se creó en 2013. En 2016 recibió un donativo por parte de CFE por 6 millones de pesos, para el abastecimiento de agua en tres comunidades en Actopan, Veracruz. Después, en el ejercicio fiscal 2018, perdió su vigencia por incumplimiento para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos.

Pero para este 2019 aparece activa en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el que se inscribe a aquellas que cumplan con los requisitos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y su reglamento.

La persona que aparece en la página de la organización como su presidente es Roberto Lara, de quien no se encontraron mayores datos respecto a profesión o antiguos cargos o empleos. Sin embargo, este portal logró establecer comunicación con él, a través de los teléfonos que aparecen en el sitio web de Juntos Logrando un México Nuevo.

En esa charla telefónica se le solicitó una entrevista para hablar del programa de vivienda de la Secretaría de Hacienda y se le mencionó que había acusaciones de que se trataba de un fraude, pero Lara, quien no negó participar en el programa ni desmintió los señalamientos, pretextó estar en un viaje y prometió comunicarse al día siguiente, lo que no sucedió.

Animal Político también solicitó a la dirección de comunicación de la Secretaría de Hacienda información sobre si ya investigan este fraude y si ya se habían interpuesto las denuncias correspondientes, pero la dependencia no proporcionó datos al respecto.