Falta de alerta de lluvias puso en peligro a la poblaciÃ³n, seÃ±ala experta en ProtecciÃ³n Civil

Depresión Tropical 19-E

Falta de alerta de lluvias puso en peligro a la población, señala experta en Protección Civil

La falta de aviso puso en peligro la vida de los habitantes y afectó su patrimonio, expone Gloria Vázquez Rangel, experta en protección civil y ex directora general de Emergencia Mayores de la Secretaría de Protección Civil capitalina

Gabriela Soto

El Sistema Nacional de Protección Civil y el Consejo Estatal de Protección Civil cometieron la grave omisión de no alertar a la población sobre las lluvias abundantes, similares a la del Huracán Manuel, que inundaron a la zona norte y centro de Sinaloa, dejando, hasta el momento, un saldo negro: 4 personas muertas y 3 más desaparecidas, además de los daños patrimoniales.

Gloria Vázquez Rangel, asesora en temas de protección civil, quien también participó en la mesa de emergencia por el Huracán Manuel en 2013, considera que el Sistema Nacional de Protección Civil, así como el Consejo Estatal de Protección Civil, no están funcionando en la prevención de desastres en Sinaloa.

“Cualquier Sistema de Protección Civil se puede calificar si funciona o no a la emergencia que se presentó, pero no para atenderla, sino para prevenirla, para reducir los riesgos. Si un Sistema de Protección Civil no está reduciendo riesgos, no está funcionando”, indica.

-¿Qué tan grave es no avisar (a la población) cuando hay un fenómeno como una depresión tropical?

Yo creo que es muy grave porque está poniendo en riesgo la vida de muchas personas y debe de avisarse.

Vázquez Rangel es más contundente en su crítica a las autoridades de protección civil.

“Un sector muy vulnerable son los niños y debieron haber avisado a las escuelas, debieron haber suspendido clases. Es muy común últimamente que en Baja California, en lo que toca del (Océano) Pacífico, y de Guerrero, donde pegan demasiado fuerte los huracanes y las ondas tropicales, ya que se suspendan clases. Te digo que el sistema no está funcionando. Debieron alertar muy bien a la Secretaría de Educación, al sistema de aguas de allá o Conagua, debieron alertarla. Incluso, el Sistema de Protección Civil debe estar alerta, sobre todo en esta temporada, pues está complicada”, subraya.

La noche del miércoles 19 de septiembre, el Sistema Nacional de Protección Civil que pertenece a la Secretaría de Gobernación avisó que la depresión tropical 19-E se situaba sobre la Isla Lobos, en la costa cercana al oeste de Ciudad Obregón, en Sonora. Su pronóstico fue que las lluvias caerían sobre Sonora y el norte de Sinaloa, dejando fuera de la alerta a la zona centro del Estado, principalmente Culiacán que fue uno de los municipios más afectados.

El mismo diagnóstico se mantuvo todavía en la mañana del 20 de septiembre, a pesar de que, en el centro de Sinaloa, la lluvia comenzó esa misma madrugada.

El Sistema Nacional de Protección Civil ni el Consejo local advirtieron a la población del diluvio que golpearía. Tampoco lo hizo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

No alertaron de la lluvia que provocó una catástrofe: 4 personas muertas y 3 más desaparecidas; 16 mil personas evacuadas en el norte de la entidad; 2 mil 500 personas en albergues; 4 pueblos incomunicados; 120 colonias y 10 sindicaturas inundadas en Culiacán. Hoy, 11 municipios fueron declarados zonas de desastres.

Alerta llega después de la inundación

Cronología

Las nubes cubrían la mitad de Sinaloa

Mientras las alertas meteorológicas decían que la depresión tropical 19-E no dejaría lluvias en la zona centro, las la fotografías publicadas en twitter por la Conagua muestran nubosidad sobre Culiacán y los alrededores.

A las 00:15 horas del 20 de septiembre.

A las 1 horas del 20 de septiembre

A las 2 horas.

A las 3:15 horas

A las 5 horas

A las 6:30 horas.

Así se veía Sinaloa cuando llovía intensamente

La Coordinación Nacional de Protección Civil no avisó a la población de las lluvias intensas que caerían sobre el centro de Sinaloa y que inundaron a Culiacán. Tampoco lo hicieron la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Nacional Meteorológico ni el Consejo Estatal de Protección Civil.

Sólo pronosticaron que la depresión tropical 19-E golpearía al sur de Sonora y al norte de Sinaloa. Protección Civil recomendó la suspensión de clases en Ahome la noche del 19 de septiembre y, a alrededor de las 6:00 horas del día siguiente, extendió el llamado para Salvador Alvarado y Guasave.

A las 4:00 horas de Culiacán

El Sistema de Alerta Temprana de Ciclón Tropical, en su primer reporte de las 5 horas de la Ciudad de México el jueves 20 de septiembre, determinó que la depresión tropical 19-E se degradó a un sistema de baja presión y suspendió la emisión de alertas.

“Esta mañana la depresión tropical 19-E se debilita a baja presión remanente a 90 km al este de Guaymas, Sonora. Ocasiona tormentas puntuales torrenciales, de 150 a 250 mm, en Sonora y en el norte de Sinaloa”, previó.

“Debido a su degradación, este es el último boletín de alerta del SIAT-C para este sistema, manteniéndose en seguimiento las alertas por los efectos de los remanentes en el boletín hidrometeorológico general”, indica la alerta de ciclón tropical número 4.

El pronóstico del clima de la Coordinación Nacional de Protección Civil no advirtió nada del caso de la zona centro, a pesar de que, en las imágenes satelitales, publicadas por Conagua, se observa que la trayectoria del fenómeno también abarca a Culiacán.

Aún así, la Conagua como la Coordinación Nacional mantuvieron el pronóstico de que las lluvias y vientos sólo afectarían al norte de Sinaloa. Incluso, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel minimizó el fenómeno y programó una reunión con Carlos Manuel Urzúa Macías, futuro Secretario de Hacienda y Crédito Público, a las 16:30 horas en la Ciudad de México, que más tarde canceló por la devastación que hubo en Sinaloa.

A las 6:00 horas

La Conagua, en su último reporte de las 7:00 horas de la Ciudad de México del 20 de septiembre, aproximadamente 2 horas con 30 minutos antes del diluvio, aún aseguraba que las lluvias sólo se presentarían en el norte de Sinaloa, pero la realidad la rebasó.

“Hoy, se pronostican tormentas torrenciales en el sur y el oriente de Sonora, así como tormentas intensas en el norte de Sinaloa, el occidente de Chihuahua y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional, dependendiente de la Comisión Nacional del Agua”, informó en el comunicado de prensa 544-18.

La Conagua tardó 5 horas con 30 minutos para cambiar su pronóstico del clima y determinar que los remanentes de la depresión tropical también golpearían a Guamúchil y hasta Culiacán, pero el aviso fue tardío, el saldo ya era catastrófico.

La población ya circulaba en las calles por los traslados a escuelas y centros de trabajo.

“Se prevén tormentas intensas en el centro de Sinaloa, desde Culiacán hasta Guamúchil, con acumulados de lluvia máxima de 50 a 80 milímetros en las próximas tres horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua”, alerta a las 12:30 horas de la CDMX, de forma tardía, según el aviso meteorológico 44-18.

“Se recomienda a la población en general extremar precauciones y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, ya que debido a las lluvias podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios urbanos”.

Pero el aviso de Conagua fue emitido de forma tardía, la lluvia ya había tomado por sorpresa a la población de Culiacán.

José Antonio Quintero Contreras, director de la Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, eludió responder por qué no hubo aviso a la población sobre las intensas lluvias.

-¿Por qué no se alertó en el caso de Culiacán que llegarían lluvias?

Le van hacer una llamada en este momento, me permite, lo que pasa es que estoy aquí en una supervisión.

Y tajantemente dijo:

“Se tomaron todas las medidas preventivas”. Sin ofrecer una explicación sobre las inundaciones.

Pese a pronóstico de lluvias, ‘Paco’ Vega no sesiona

Pese al desastre natural que se avecinaba, el Consejo Estatal de Protección Civil que emite las recomendaciones y medidas de protección a la población en situación de emergencia, sólo sesionó una vez, el martes 18 de septiembre, un día antes de que Ahome se inundara y dos días antes de que Culiacán estuviera bajo el agua.

Aunque las lluvias se incrementaron, Juan Francisco Vega Meza, director de Protección Civil del Gobierno del Estado, no convocó nuevamente al Consejo Estatal de Protección Civil, por lo que las autoridades ya no intercambiaron información.

Vega Meza intentó justificar que, pese a la emergencia, el Consejo estatal sesionó junto al Consejo Municipal de Ahome.

“Se nos vino la incidencia en Los Mochis. Hubo necesidad de trasladarnos a la Ciudad de Los Mochis para poder hacer la operación que se requería en función de las lluvias que estaban cayendo. Y hemos estado en una coordinación con todos los entes del Gobierno del Estado y el Gobierno federal, todos hemos estado participando de forma coordinada”, dice Vega Meza.

“...Independientemente de las acciones, hay elementos, como los del día de hoy (jueves) que nos rebasan, incluso rebasan a la infraestructura y es lo que ha sucedido hoy…”, reconoce.

-¿Por qué no se alertó sobre estas lluvias en el caso de la zona centro de Sinaloa, siempre se habló del norte?

Si gusta yo le puedo compartir, este, el boletín de prensa que sacamos de hace 48 horas, yo se lo comparto con mucho gusto. Y le puedo compartir también los documentos que nosotros enviamos a los municipios para que todos estuviéramos listos.

-¿Pero cuál es su respuesta a esa pregunta?, ¿por qué no hubo una alerta?

Le estoy diciendo que nosotros tomamos acuerdos y los compartimos con las autoridades para que hiciera lo propio en relación a esto.

-¿Por qué no hubo suspensión de clases?...

El tema de las clases es algo que, por supuesto, que participamos de manera considerable. La autoridad competente para la suspensión de clases no somos nosotros, nosotros damos recomendaciones para que eso pueda suceder. Hoy (el jueves) nosotros en la Ciudad de Culiacán, a las 4:15 horas de la mañana, todavía en el boletín de alertamiento de ciclones tropicales para el Pacífico, no nos aparecía la Ciudad de Culiacán que iba a tener estos efectos para el día de hoy

El funcionario se defendió al decir que los avisos de emergencia fueron difundidos a través de boletines a medios de comunicación y redes sociales, pero no lo hizo.

El boletín emitido al que refiere Vega Meza es el del martes 18 de septiembre, en la única sesión de que hubo del Consejo Estatal de Protección Civil. Pero carece de aviso por lluvias abundantes y que, además, tiene errores de sintaxis.

“El Grupo Operativo del Consejo Estatal de Protección Civil, en sesión extraordinaria, exhorta a la población en general mantenerse informada únicamente de las fuentes oficiales y no hacer casos de rumores y publicaciones no oficiales en redes oficiales”, dice el comunicado de prensa del 18 de septiembre.

“Se informó que actualmente en el pacífico mexicano, no hay formada una tormenta tropical que afecte a las costas nacionales, sino una zona de inestabilidad con potencial para provocar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur; así como un incremento en el oleaje con altura de 2 a 3 metros en las costas de la región sur de Baja California Sur y Sinaloa”.

Pero después de este aviso, el Grupo Operativo del Consejo Estatal de Protección Civil, conformado por el Instituto Estatal de Protección Civil, Sedena, Semar, Conagua, Policía Federal, Segob, Secretaría de Salud, Sepyc, Seguridad Pública del Estado, Pesca y Acuacultura, Sedesol y Cruz Roja Mexicana, enmudeció.

Luego de que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel nombró a Francisco Vega Meza como Director de Protección Civil, el funcionario fue criticado por su falta de perfil y experiencia en el manejo de desastres naturales.

-¿No cree que su falta de experiencia en este tema, de su perfil que está más enfocado hacia un político, a un diputado, esa carencia de experiencia haya llevado a que no se emitiera una alerta en tiempo para la zona centro de Sinaloa?

Pues mire, lo que le puedo decir yo es que eh, eh, pues respecto cualquier idea que pueda tener alguien, sin embargo nosotros como funcionarios públicos estamos para dar resultados y en el Instituto ahí están los resultados, los tenemos ahí en el Instituto, cuando guste también se los puedo compartir.

Tampoco José Enrique Villa Rivera, Secretario de Educación Pública y Cultura, suspendió las clases en la zona centro, pese a la lluvia que se presentó desde la madrugada de ayer. Lo que puso en riesgo la seguridad de los niños y educadores que se encontraban en los planteles educativos intentando resguardarse de la intensa lluvia.

"Aproximadamente a las 5 de la mañana, con la información de Conagua el Servicio Meteorológico, así como el aviso preventivo de Protección Civil, tomamos la decisión de suspender clases en Guasave, El Fuerte y Los Mochis había suspendido un día antes, habíamos comunicado a la información", dijo Villa Rivera la noche del jueves en reunión del Comité Estatal de Protección Civil encabezada por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel..

"En este caso a las 5 de la mañana tomamos la decisión de suspender clases en Guasave y Salvador Alvarado".

"No teníamos la información relativa a la parte central, en Culiacán y Navolato, por eso en ese momento no emitimos una suspensión de clases".

"A las 8 de la mañana, cuando tuvimos elementos evidentes de la tormenta que estaba cayendo, valoramos la posibilidad de la suspensión de clases, pero decidimos conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno no emitir la suspensión de clases, porque era complicar más a los niños ya estaban en la escuela. No hay lugar y espacio más seguro que las escuelas".