Falta de equipo de protección sanitaria para personal del IMSS en Culiacán ya está en manos de CNDH

El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Calderón Espinoza, detalló que después de conocer la situación a través de los medios de comunicación, fue el propio organismo estatal el que canalizó la denuncia al nacional

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La denuncia que hicieron los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa, sobre la falta de insumos y equipamiento médico para encarar la batalla que representa la atención de pacientes contagiados por el virus Covid-19, ya está en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y le dará seguimiento.

El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Calderón Espinoza, detalló que después de conocer la situación a través de los medios de comunicación, fue el propio organismo estatal el que canalizó la denuncia al nacional.

“Nosotros no hemos tenido denuncia formal ante la comisión estatal, sin embargo te comento que toda vez de que nos hicimos conocedores de algunas situaciones, a través de los medios de comunicación, nosotros dimos, hicimos del conocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de estos casos, porque vamos a decir, los hospitales de donde se estaban quejando en aquel entonces, tenían que ver con hospitales de carácter federal”, señaló Calderón Espinoza vía telefónica.

“Entonces nosotros, por instrucciones del Presidente (de la CEDH), nos avocamos a dar visto a la Comisión Nacional para que ellos intervinieran y, bueno, nosotros tenemos conocimiento de que se le dio el seguimiento correspondiente por este organismo nacional”.

Después de la denuncia, que realizó el personal médico los primeros días de abril, el delegado del IMSS en Sinaloa, Rafael López Ocaña, anunció que se reforzarían las medidas de seguridad para el personal sanitario, además de que adquirirían equipo adecuado para la atención de la contingencia.

“Sabemos las carencias que existían en su momento del equipo de protección personal. Hoy en día hemos fortalecido el abasto bilateral donde participa un presidente que es del área administrativa y varios elementos de nuestros compañeros sindicalizados”, dijo a Noroeste López Ocaña, el 4 de abril.

El delegado anunció la adquisición de mascarillas certificadas N95 y guantes, pero descartó gorros y botas.

La denuncia la hicieron los trabajadores el pasado 1 de abril, en su mayoría enfermeros del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Culiacán, que se quejaron por tener que adquirir, por sus medios, el equipo de protección que no les estaba brindando la institución o no era el adecuado.