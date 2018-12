Falta de ética, contratar a empresa que tenía demanda contra el Gobierno de Mazatlán: Químico

El Alcalde de Mazatlán que esta acción por parte de la administración anterior manda un mal mensaje a los mazatlecos

Belizario Reyes

29/12/2018 | 11:32 AM

MAZATLÁN._ Como una falta de ética y de principios, además de que manda un mal mensaje, calificó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres el que pese a que la empresa Nafta Lubricantes del Meridiano S.A. de C. V. mantenía una demanda contra el Ayuntamiento haya sido contratada como proveedora de combustible durante la administración que encabezaron Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga.

“Eso honestamente lo desconozco (que dicha empresa haya sido proveedora), pero si es así nos manda un mal mensaje a los mazatlecos, al menos a mí me manda un mal mensaje, ¿cómo voy a contratar a un proveedor que me tiene demandado como Ayuntamiento, a mí se me hace una incongruencia que haya sucedido si así es”, añadió Benítez Torres hoy por la mañana en entrevista.

“No es ilegal, es una falta de ética y de principios, si un grupo de empresarios nos demanda en la ciudad y yo en correspondencia le voy a contratar sus servicios pues de qué se trata esto”, recalcó.

Como se informó hoy en este diario, la administración municipal anterior que encabezaron Pucheta Sánchez y Bouciéguez Lizárraga contrató a dicha empresa al mismo tiempo que mantenía una demanda en contra de la Comuna, lo que violó el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio.

Por dichos servicios el Gobierno municipal le pagó un total de 79 millones de pesos, de enero del 2017 a octubre del 2018, según consta en los informes históricos del gasto público consultados en el Portal de Transparencia Mazatlán.

En entrevista hoy por la mañana al salir de un desayuno privado con el comandante de la Cuarta Zona Naval, vicealmirante Carlos Aceves, quien será relevado del cargo el próximo 7 de enero, el Alcalde Benítez Torres añadió que se revisará si alguna otra empresa que sea proveedora tiene alguna demanda contra el Ayuntamiento.

“Por supuesto, tenemos que hacerlo, de hecho vamos a hacerlo, no lo estamos haciendo de esa manera pero lo vamos a hacer porque sería una incongruencia, ...esta no es una demanda que pasara de noche la de este grupo (empresarial), era de mucho dinero, era la más grande que había en Mazatlán, entre otras muchas, de tal manera que no puede pasar desapercibido y yo lo veo como una falta de ética hacer ese tipo de situaciones”, recalcó.

“El empresario ofrece sus servicios, pero quien lo contrata sabiendo que lo tiene demandado manda mal mensaje”.

La empresa Nafta Lubricantes del Meridiano Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Anónima de Capital Variable, demandó al Gobierno municipal desde 2014, y el juicio concluyó a su favor hace unas semanas con una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagarle 300 millones de pesos.

El origen de la demanda fue en el 2012 cuando el Gobierno del panista Alejandro Higuera Osuna le otorgó un permiso para la construcción de una gasolinera en la Avenida Cruz Lizárraga, en la Colonia Palos Prietos, sin embargo, una vecina se amparó para evitar la obra en plena zona habitacional.

Nafta Lubricantes inició un juicio contra el Ayuntamiento en la defensa de su proyecto y el juicio concluyó hace unas semanas a favor del particular.