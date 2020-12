Falta de precios en hortalizas afecta a trabajadores del campo, en Escuinapa

Trabajadoras de campos agrícolas dicen que se la están viendo difícil por la falta de empleo y el bajo costo de las hortalizas

Carolina Tiznado

TEACAPÁN, Escuinapa. _ La falta de precio en hortalizas como el chile está afectando a los trabajadores del campo, migrantes y locales, quienes están sin laborar, es un fin de año difícil, señalan.

“Vamos a esperar a ver qué pasa, en mi pueblo está más difícil, no hay trabajo ni nada, tenemos que esperar, pero sí es muy difícil, hay quienes están sin trabajar”, dijo Victoria Bacio.

De su pueblo en Guerrero, un camión con 45 personas se desplazó hacía el municipio, conocían ya el área de trabajo y después de que el año pasado fue bueno, decidieron regresar a laborar.

Pero se encontraron con un panorama difícil, sin trabajo suficiente por la falta de precio en hortalizas, no alcanza el recurso para poder mantenerse pagando sus alimentos y renta.

Los afortunados que tienen trabajo están ganando máximo 250 pesos, cuando antes podían ganar hasta 400 pesos al día, muchos más tienen que esperar en sus casas.

“No ajusta lo que ganamos, a veces comemos bien, a veces no, estamos esperando que suba el precio del chile, porque ahora no vale nada”, señaló la señora.

En el caso de quienes no tienen niños pueden soportar estar sin comer, pero muchas familias vienen con todo e hijos, lo que hace que la situación sea más difícil.

Pues no tienen dinero para pagar quién los cuide, no pueden llevárselos al campo y si no trabajan tampoco tienen el recurso para darles de comer, manifestó.

“No vale el trabajo en el campo, no vale nada, están pagando a 13 la arpilla, el año pasado estaba en dieciocho, ahorita el corte es nada para quitárselo a la mata, para que descanse”, dijo Gladys Segura, vecina de Teacapán.

A los niños se les tiene que dar tortilla con sal, a veces, indica, pues para comprar comida no hay, la situación que se está viviendo por la falta de precios en hortalizas les afecta a todos, no solo a los jornaleros migrantes, sino al pueblo en general.

No hay dinero para comprar en las tiendas, irse a la cabecera municipal, lo poco que se tiene se guarda para poder subsistir un día más, en lo que la esperanza de que las cosas mejoren en el campo, se mantiene.