Falta de visión a largo plazo, opacidad y la desaparición forzada, los fallos más graves de Quirino: Coparmex

Edna Fong Payán precisó que el Gobernador solo ha cumplido al 100 % 4 de sus 10 compromisos que hizo con la intercamaral en campaña

Antonio Olazábal

Una falta de visión a largo plazo, el mejorar la transparencia y la cantidad de desapariciones forzadas que hay en la entidad, son las asignaturas pendientes por parte del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, consideró Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La empresaria destacó que si bien ha habido mejoras, como lo es la construcción de dos nuevos hospitales generales, un nuevo hospital pediátrico, importantes obras en drenaje pluvial, así como la reducción de homicidios en la entidad, son muchas las tareas que quedan por mejorar por la actual administración estatal.

"La ausencia de un proyecto con visión de largo plazo ha ocasionado la falta de diversificación y crecimiento esperado para la región, además de que la generación de empleos de calidad sigue siendo una asignatura pendiente", señaló.

"Es preocupante la falta de interés en transparentar la cuenta pública, las licitaciones de obra y las adquisiciones de gobierno, así como el incremento en el número de personas desaparecidas", añadió.

Fong Payán destacó que cuando el priista contendió por la Gubernatura del Estado realizó 10 compromisos con la intercamaral, de los cuales a un año de que finalice su administración no ha cumplido con la mayoría.

La presidenta de la Coparmex detalló que los compromisos por cumplir son la autonomía del Codesin, una nueva Ley de Planeación Urbana, la autonomía de la ASE, la actualización de un marco legislativo; una de las tareas pendientes que no se pudo detallar si se cumplió o no fue limpiar la nómina magisterial ya que no hubo información disponible.

Otro punto que a decir de la Coparmex quedó a medias fue el de impulsar un Gobierno justo eficiente, que pusiera a funcionarios preparados para ocupar un puesto en la administración pública.

En tanto los compromisos que sí ha cumplido Ordaz Coppel es el de la participación ciudadana, el impulso de los observatorios ciudadanos, la designación de un procurador con la opinión de la sociedad civil organizada y la implementación de un fiscal especial anticorrupción.