Falta que Gobierno del estado libere convenio para pequeños propietarios para iniciar obras en Presa Picachos

Octavio Loaiza informa que también hace falta que se haga estudio de impacto ambiental para que Conagua libere los recursos para la obra

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Aunque ya hay etiquetados para este año 600 millones de pesos para comenzar el Distrito de Riego de la Presa Picachos por parte del Gobierno federal, hace falta que el Gobierno del estado libere los convenios para pequeños propietarios y que se haga el estudio de impacto ambiental para que la Comisión Nacional del Agua libere los recursos para que pueda comenzar físicamente esta obra, dijo el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, Octavio Loaiza.

Recordó que al rededor del 20 de septiembre el Gobierno estatal comenzó a firmar los convenios con todas las comunidades, en lo cual se avanzó en un 90 por ciento, pero no se han liberado los convenios para los pequeños propietarios.

"Si no se han liberado los convenios para la pequeña propiedad, cómo se va a concluir el trámite, por eso es que Conagua no ha liberado el recurso ni licitado la obra, todos los productores queremos el Distrito de Riego, tanto pequeños propietarios, ejidales y comuneros, porque es un proyecto que nos va a dar muchísimo desarrollo, ahí está la clave para el desarrollo de Mazatlán y el sur de Sinaloa", enfatizó Octavio Loaiza en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por comisarios y productores de Mazatlán.

"No es el ir a cortar tomatillo, no es el ir a cuestionarnos si se sembró de más o si se sembró de menos, necesitamos los proyectos importantes para el sur de Sinaloa, en este caso para nosotros y para las comunidades del sur de Sinaloa el Distrito de Riego es un proyecto muy importante que hemos participado pecho en tierra junto con mis compañeros, la comisaria, con los comisariados de los diferentes ejidos para que este proyecto se aterrice, no hemos escatimado tiempo, esfuerzo en vueltas para que este proyecto se realice y se concluya en lo que esté de nuestra parte".

Dijo que por parte de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros han hecho todo lo que está de su parte, pero si el Gobierno del estado no libera los convenios para los pequeños propietarios no se puede decir que dicha obra no se ha realizado ni concluido por los pequeños propietarios cuando no están liberados los convenios para ellos, por eso Conagua no puede licitar la obra ni empezarla, ni liberar los recursos.

También Conagua está solicitando el estudio de impacto ambiental por donde van a pasar los canales de dicho Distrito de Riego, pero se desconoce por qué el Gobierno del estado no lo ha realizado.

"Desconocemos el motivo por qué el Gobierno del estado no lo ha realizado, quizá no le alcanzaron los tiempos, quizá las oficinas están cerradas, pero si no ponen ellos de su parte este proyecto no se va a construir, no se va a empezar más que nada, no se va a concluir el trámite y no se va a poder empezar", reiteró el dirigente de agricultores.

"Nosotros hacemos hincapié en que el Gobierno del estado nos ayude a liberar lo que está de su parte, porque es muy fácil comentar en las comunidades que los pequeños propietarios no están haciendo su chamba y que muchos agricultores no están contribuyendo con la papelería, nosotros queremos, así como lo hemos hecho por medio de ustedes que se digan las cosas que se tengan que decir, pero que se digan como son".

También dijo que el Gobierno estatal aún no le ha pagado ningún peso a 45 comuneros del vaso de la Presa Picachos y se les debe atender porque se quiere lo mejor para Mazatlán, pero no es válido que se pase por encima del patrimonio, de la dignidad y del arraigo de las personas, por ello se comprometió a ayudar a quienes no se les ha pagado nada y que permitan que lleguen los recursos y se haga el Distrito de Riego y el Acueducto.

Además reconoció el trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo para que se realice esta obra, así como la Presa Santa María y el Acueducto Picachos-Mazatlán, entre otros, que beneficiarán al sur de Sinaloa.

"Yo quiero reconocer el trabajo del Presidente de la República porque el recurso ahí está etiquetado y disponible, él no se ha rajado con los sinaloenses y con el sur de Sinaloa, lo que sí está pasando es que faltan trámites que no se han realizado por parte del Gobierno del estado para que se empiece a liberar el recurso, a Conagua le falta cierta documentación para decir aquí está disponible (el dinero)", reiteró Octavio Loaiza.

Precisó que se destinaron 40 millones de pesos quizá para el proyecto ejecutivo, pero aún no se ha utilizado el dinero para la ejecución física de la obra, para este año ya hay autorizados 600 millones de pesos para ello, pero no se sabe qué pasará con ese dinero si se irá a otro estado o a otra obra, para todo el Distrito de Riego de la Presa Picachos se contempla una inversión total de 2 mil 700 millones de pesos.

Precisó que dicho Distrito de Riego permitirá regar a 22 mil 500 hectáreas en beneficio de 2 mil 300 familias y se contempla que genere un beneficio de 2 mil millones de pesos por ciclo agrícola.