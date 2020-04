Faltan overoles en Hospital General de MazatlÃ¡n para atender casos de Covid-19: Director

Faltan overoles en Hospital General de Mazatlán para atender casos de Covid-19: Director

Héctor Carrión Tiscareño dice que se trabaja con piyamas de plástico hechas en casa

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El desabasto de insumos en el mundo para atender la pandemia de Covid-19 también se presenta en el Hospital General de Mazatlán donde lo que más hace falta son overoles, pero se está trabajando con piyamas de plástico confeccionadas en casa, dijo el director del nosocomio, Héctor Carrión Tiscareño.

" Overoles es lo que más necesitamos ahorita, ya solicitamos a la Secretaría (de Salud en Sinaloa), el problema es que hay un desabasto a nivel mundial, esto no es un problema de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, de ninguna institución, es un problema de desabasto mundial", añadió el doctor Carrión Toscareño en entrevista.

"Es una enfermedad que nos ha ido ganando terreno y que conforme se presentó en China y ha venido avanzando se han ido acabando los insumos, de tal manera que ese es el problema".

Ante la exigencia de insumos que realizó recientemente de manera pública personal de dicho hospital, el director del mismo manifestó que por parte de la Secretaría de Salud estatal llegan insumos pero si por algún motivo no tiene porque no han llegado a la entidad, en este caso específico los overoles, pues dicha dependencia no va a dar algo que no tiene.

"Entonces (es) andarlos buscando, tenemos redes de apoyo que están trabajando, buscando los overoles famosos en diferentes partes del país, incluso a nivel internacional si hubiera necesidad, sin embargo, pues ahí estamos esperando", reiteró el director del Hospital General "Doctor Martiniano Carvajal", ubicado al norte de la ciudad.

"(Mientras tanto se está trabajando) con mucho cuidado, están haciéndose las famosas redes de apoyo, se están haciendo piyamas de plástico, hechas, confeccionadas en la casa y es con lo que estamos trabajando".

Dio a conocer que hasta este lunes se atienen en dicho hospital a tres pacientes positivos al Covid-19, los cuales van evolucionando favorablemente.

Estas tres personas están en un área especial, separada del resto de las áreas donde se atiende a los demás pacientes, continuó.

"Al ser Hospital Covid es un hospital que obviamente debe de cumplir con medidas de aislamiento, de áreas restringidas, muy riguroso, un paciente Covid es un paciente que gasta una cantidad de insumos enorme, enorme, enorme, muchísimo, muchísimo, gasta mucho en piyamas, guantes, gogles, todo eso se tira, todo eso se desecha". recalcó el doctor Carrión Tiscareño.

Pidió a la población en general que se cuide mucho y que por favor sigan manejando las recomendaciones del doctor Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud en México, en el sentido de manejar la sana distancia y que si no tienen por qué salir que por favor se queden en su casa.

TIENE IMSS TAMBIÉN SALA COVID-19 AISLADA

La Sala Covid-19 del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este puerto, también está en un área aislada al resto del nosocomio y con acceso restringido.

Sin embargo, al solicitar el lunes una entrevista al director de dicho hospital ubicado en la Avenida Ejército Mexicano, por medio del personal de seguridad manifestó no tener autorización para ello.

Para entrar a dicho hospital se tiene que pasar por un filtro de seguridad y sólo acceden las personas autorizadas y se les proporciona gel antibacterial para echarse en las manos.