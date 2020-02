Faltan resultados contra la violencia: Lizárraga Méndez

El periodista José Daniel Lizárraga Méndez, coautor del reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, dice que la honestidad ha estado clara en el Gobierno de AMLO, pero le gustaría que fuera más claro en materia de violencia y establecer cuánto tiempo va a tardar en normalizar esto con sus políticas de hoy

Belizario Reyes

En el actual Gobierno federal que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la honestidad ha estado clara pero aún no están los resultados contra la violencia, manifestó el periodista José Daniel Lizárraga Méndez.

“Yo creo que la honestidad me parece que hasta ahorita ha estado clara, los casos que han botado de corrupción los han atendido, finalmente lograron hacer caso al caso de Odebrecht que no le habían hecho caso otros gobiernos, me parece que el haber cortado todos los excesos, de la austeridad, bajar los salarios”, agregó el coautor del reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, ganador del Premio Nacional de Periodismo en México y del Premio García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1