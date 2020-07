Faltaron comprobantes de gastos a IEES, Congreso reprobó sus cuentas públicas del 2018

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró un subejercicio presupuestal por 38 millones 84 mil 62 pesos

América Armenta

20/07/2020 | 12:41 AM

CULIACÁN._ Más de 10 pliegos de observaciones tuvo el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la mayoría por no comprobar o no contar con documentación que avale el uso correcto de los recursos durante la indagación de la Auditoría Superior del Estado, por lo que la Comisión de Fiscalización del Congreso no aprobó sus cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2018.

Entre las observaciones están las siguientes, en la primera, incluso, se ve inmiscuida la titular de la dependencia:

Se falseó información con respecto a la unidad de transporte asignada a la presidenta del organismo con valor de 615 mil pesos, al registrar haberla dado a cuenta por 170 mil por una nueva unidad de 545 mil, aunque en realidad se endosó a favor de un tercero.

Entregó 2 millones 158 mil 970 pesos en prestaciones no contempladas en los contratos de prestación de servicios profesionales y hubo 74 personas que carecieron de contratos para comprobar su relación laboral con el instituto, recibieron pagos por 4 millones 356 mil 432 pesos.

El IEES no aportó evidencias de la entrega de camisas y blusas bordadas con logotipo del Instituto compradas a diferentes proveedores, con 87 mil 168 pesos y careció de Comprobante Fiscal Digital el gasto de 736 mil 140 pesos por concepto de arrendamiento de vehículos utilizados en los Consejos Distritos Electorales.

El gasto de un millón 902 mil 200 pesos de arrendamientos de locales y bodegas en Distritos Electorales se justificó sólo con recibo simple y sin Comprobante Fiscal Digital.

Su gasto de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios a proveedores por 210 mil 29 mil por diversos conceptos, careció de evidencia justificativa consistente en listas de asistencia, invitación al evento, fotografías del evento, entrega de trabajo final o informe de investigación.

No hubo evidencia justificativa del gasto de 569 mil 315 pesos en Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y tampoco justificó el pago de 64 mil 600 pesos por concepto de Compensación en la Coordinación de Participación Ciudadana.

Careció de evidencia justificativa, el gasto de 3 millones 293 mil 204 pesos por servicios de café, meseros, cristalería, alimentos, arrendamientos, grabaciones de audio, fotografías, etc.,

Se cubrieron 46 mil 400 pesos al particular Dante Aguilera Benítez, por su participación como Jurado Calificador en el concurso estatal de dibujo "Los Valores de la Democracia" aunque las pólizas de pago refieren que el jurado lo integraron otras personas.

No presentó evidencias que soporten el gasto de 165 mil 120 pesos cubiertos para el pago de una posada de hijos de trabajadores y personal del Instituto y no aportó documentación que acredite el proceso de adjudicación para la adquisición de bienes por dos millones 149 mil pesos.

Proceso

El 20 de febrero se envió la información de la Auditoría Superior del Estado al Congreso y en los siguientes 10 días se notificó a los entes de estas observaciones, para que a partir de esa fecha, es decir, al iniciar marzo, tuvieran 30 días para solventar la información que se liberó.

Para el mes de abril, los entes ya no podían solventar, ya que ese mes la ASE inició la evaluación para ver si las observaciones son solventadas o no y para ello tiene un plazo de 120 días, o bien, hasta el 31 de octubre.

Por otra parte, el Congreso tiene por ley hasta el 31 de julio para dictaminar en sentido aprobatorio o reprobatorio las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2018, de acuerdo con la información recibida de la ASE.

De acuerdo con el presidente de la Comisión dictaminadora, Marco Zazueta Zazueta, el año pasado se solventaron pocas observaciones al final de la revisión de la ASE.