Familia Aguilar le cantará a la muerte

Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángela, graban un especial dedicado al Día de Muertos. Con 11 canciones alusivas a este festejo mexicano

Fernando Espinoza

Pepe Aguilar dará un concierto en línea en compañía de sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar. Se trata de Mexicano hasta los huesos en el que harán un homenaje con sus voces, música, caballos, catrinas, flores de cempasúchil, mariachi y banda, al tradicional Día de muertos.

Este espectáculo está programado para el próximo 27 de noviembre, y se transmitirá por Cinepolis Click, y estará disponible en 18 países en los que destaca México, Estados Unidos, España, Colombia y Brasil, entre otros. Así lo anunció el mismo Pepe Aguilar en rueda de prensa virtual, donde estuvo acompañado por sus dos hijos. Adelantó que se trata de un espectáculo único, que no se ha visto en ningún streaming, y que nace de su gusto por las tradiciones mexicanas.

"Mexicano hasta los huesos es un espectáculo sin precedentes, con un estilo distinto, a lo que se ha hecho en este encierro, en esta pandemia que ya son siete meses y cachito. Es una propuesta diferente que se me ocurre, pues precisamente por tener tiempo de más, surge del gusto por mis tradiciones, sobre todo por esta tradición del Día de Muertos", destacó Pepe Aguilar.

Aunado a los detalles del concierto, se estrenó el trailer de este concierto, donde se ve a la dinastía Aguilar vestidos de charros, y en su caso a Ángela con distintos vestidos inspirados en el folclor de este País, fuegos pirotécnicos, velas y dos catrines que ambientan las presentaciones. En el concierto se podrán escuchar 11 clásicos del cancionero mexicano cuya temática central es la muerte.

En el trailer se escuchan temas como La Llorona, Nadie es eterno en el mundo, La muerte, El jinete, La vida no vale nada y Que me entierren con la banda. Pepe dijo que tiene la calidad que requiere un show para honrar a las tradiciones mexicanas. Y que los artículos de ambientación, como calaveras y trajes, está hechos por artesanos mexicanos, no traídos de lugares como Nueva York o China.

Sobre la temática de este espectáculo se le cuestionó a Pepe Aguilar cómo es que le gustaría morir y si le temía a la muerte, a lo que contestó que no, y agregó que le teme más a la muerte de un ser querido, que a la propia.

"El cómo me gustaría morir no está en mis manos, prefiero dejarlo a la sorpresa. ¿Le temo a la muerte?, pues yo creo que todo mundo le tenemos miedo a lo desconocido, ya no le tengo miedo como le tenía antes, cuando te crean psicosis, le tengo miedo a la muerte de mis seres queridos, de mis hijos, más que a la personal, porque no está en mis manos", dijo.

Familia de artistas

La vida artística de la dinastía Aguilar comenzó con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes inculcaron a Pepe el gusto por la música y tradiciones mexicanas, y aunque el cantante a probado otros géneros y se ha dado gusto grabando temas pop o baladas, es la música ranchera el sello de su carrera.

A la vida de Pepe Aguilar llegaron tres hijos Aneliz, Leonardo y Ángela, estos dos últimos siguen los pasos de su padre, mientras que la mayor, hija de su matrimonio con Aneliz Àlvarez, decidió no ser cantante pero trabaja detrás de los reflectores junto a su padre. Del primer hijo del cantante con Carmen Treviño, José Emiliano Aguila, la historia es diferente, pues no se hizo conocido por la música, si no por declararse culpable de trafico de personas indocumentadas y le dieron tres años de libertad condicional.

Noroeste le cuestionó al cantante su sentir al trabajar sobre el escenario con dos de sus hijos, a lo que dijo es una responsabilidad doble pues no solo está con ellos en las actividades diarias sino que les enseña un oficio.

"La emociones puede vivir un padre trabajando con sus hijos, que es totalmente diferente, también estás trabajando, aparte de llevarlos a la escuela, a parte de educarlos día a día, pues también estas en la friega, estás enseñándoles un oficio, y eso es lo diferente a cualquier otro papá, por supuesto no sé si sea el mejor o el peor, como todo en la vida es una moneda que tiene dos caras", dijo Pepe Aguilar, durante su respuesta se mostró pensativo, incluso se tomó unos segundo antes de responder.

Por su parte, sus hijos hablaron de los valores que le ha inculcado su Pepe; Leonardo dijo que los ha enseñado a "ser honestos con lo que hacemos, ser honestos con la música que cantamos, con lo que podemos hacer, como crecimos, como hablamos¨, mientras que Ángela dijo que ¨Yo creo que lo que me han enseñado mis papás es el valorarte, porque cuando te valoras haces las cosas diferente, pero sigo trabajando en eso".

Leonardo agregó sobre el espectáculo que van a presentar en los próximos días que "es el comienzo de nueva era en el espectáculo que ahora, aparte de los conciertos en vivo, va a haber una competencia, se puede decir, de quien puede hacer el espectáculo más padre".

Los boletos ya están a la venta en la página de la plataforma.