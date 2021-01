Familia de Blas Antonio, el niño que inició su negocio de venta de papalotes en Escuinapa, recibe apoyo económico

Javier Lizárraga Mercado se enteró de la historia del menor y su familia y les proporcionó ayuda mendiante el programa 'Sinaloenses Productivos'

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Secretario de Economía Javier Lizárraga Mercado, intentó “volar” papalotes al visitar al pequeño emprendedor Blas Antonio Pérez Llamas, pero no lo consiguió.

Aunque intentó volar el papalote que le obsequió Blas Antonio, el viento hizo imposible que éste lograra estabilidad, por lo que terminó comprando los papalotes que se tenían en venta y obsequiándoselos a los menores que estaban en el lugar.

“Me emociona y me hace sentir orgulloso, desde hace años había solicitado apoyos de estos, pero no me habían llegado, con esto podemos mejorar nuestra vida y poner nuestro negocio”, dijo el padre de familia Blas Pérez, quien tiene condiciones especiales después de haber sufrido un accidente.

El Secretario de Economía Javier Lizárraga Mercado, indicó que después de conocer a Blas Antonio y la situación en que están sus padres, en que uno presenta condiciones especiales y la mamá se quedó sin empleo por lo que su dependencia decidió ayudarlos.

“Es grato venir a conocerlos, traerles el apoyo, es una historia maravillosa de este niño, nos demuestran que más hace el que quiere que él que puede”, señaló.

Cuando hay buena actitud y ganas de salir adelante considera que se puede hacer mucho.

El funcionario conoció la historia de Blas Antonio a través de Noroeste y considera que el menor es una persona extraordinaria al iniciar con sus hermanos la creación y venta de papalotes, visito a la familia y entregó equipo a sus padres para que inicien su negocio, al estar sin empleo.