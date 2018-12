Familia de Zovek aclara que él no entrenó a los halcones de 1971, como se sugiere en Roma

En diversas entrevistas con medios de comunicación nacionales, la viuda y los hijos de Francisco Xavier Chapa del Bosque hablaron sobre la aparición de su padre, El Profesor Zovek, en Roma –la aclamada cinta de Alfonso Cuarón– y negaron que él nunca entrenó a los “halcones” que participaron en la matanza estudiantil de 1971 en la CdMx

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La familia de “El Profesor Zovek”, el atleta y escapista que aparece en la cinta Roma, agradece al cineasta mexicano Alfonso Cuarón por haber incluido al personaje en la película, pero critican que se le relacione con los “Halcones” que participaron en la matanza estudiantil de 1971 en la Ciudad de México, también conocida como “La Masacre del Jueves de Corpus”.

En diversas entrevistas con medios de comunicación nacionales, la viuda y los hijos de Francisco Xavier Chapa del Bosque –nombre real de “Zovek”– han comenzado a hablar sobre la aparición de su padre en la aclamada cinta de Alfonso Cuarón.

Josefina Carrillo Aguilera, la viuda de “Zovek”, dijo al diario Milenio que el escapista nunca entrenó al grupo paramilitar que participó en el llamado “Halconazo”, la matanza estudiantil que se reproduce en una de las escenas de Roma.

“Veo mal que se sugiera que mi esposo entrenaba a esos chicos, eso nunca sucedió pues jamás lo hubiera aceptado por su manera de pensar y por amar el cuerpo y su mente, además me hubiera dado cuenta, eso fue sólo un rumor”, dijo Josefina Carrillo a ese periódico.

En la cinta de Cuarón se ve a “El Profesor Zovek” entrenar a un grupo de jóvenes que practican Kendo –incluido el novio de Cleo, la protagonista interpretada por Yalitzia Aparicio–. El novio aparece después en una escena que recrea la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, como uno de los muchos paramilitares que persiguen, golpean y disparan contra los estudiantes.

De acuerdo con el diario Reforma, Diana Minerva, hija de “El Profesor Zovek”, agradeció a Cuarón que su padre haya sido incluido en la historia, sin embargo consideró que Latin Lover, quien representa al escapista en la cinta, no hace un papel que se acerque a lo real.

“Nunca tendremos cómo agradecerle al señor Cuarón que lo haya incluido en la historia, la película es bellísima, pero sí creemos que el papel que hace Latin Lover no se acerca a lo real, no se parecen físicamente y él no investigó muy bien sobre mi papá, incluso lo ha mencionado como una estrella de los ochenta, y él murió en los setenta”, dijo.

Francisco Chapa, hijo de el escapista, dijo al periódico El Universal que sus amigos le han preguntado si es cierto que su padre entrenó a los Halcones. “A todo mundo debo decirles que no, su le hubiesen propuesto hacerlo con un cuerpo de choque como ese, se habría negado”, aseguró.

“Entiendo que eso se ha manejado por mucho años como rumor y ahora resurge otra vez por la película; lo que nos interesa aclarar es eso, que él no entrenó a ellos”, añadió.

“El Profesor Zovek” fue considerado el más grande escapista de México e incluso fue comparado con el gran Harry Houdini. Era un telépata, hipnólogo y practicante de artes marciales famoso en la década de 1960, y quien además tuvo una muerte trágica.

En 1972, Xavier Chapa se preparaba para descender de una cuerda atada a un helicóptero en una plaza de Cuautitlán, Estado de México, pero la aeronave se elevó justo cuando el escapista comenzaba a bajar.

El helicóptero dio vueltas y “El Profesor Zovek” no aguantó la gran fuerza con la que la cuerda se balanceaba y murió al caer en el techo de una fábrica.