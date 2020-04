Familia Hendriks envía almuerzos a socorristas

Noroeste / Redacción

OAKLAND._ Aun con lo impresionante que ha sido el desempeño de Liam Hendricks con los Atléticos de Oakland, el monticular también se ha hecho sentir fuera del terreno con sus aportes caritativos. Por lo tanto, no es sorprendente que, ante la pandemia del coronavirus, el taponero estelar haya redoblado sus esfuerzos.

En una muestra de agradecimiento, Hendricks y su esposa, Kristi, ordenaron almuerzo del Autobahn Café para 100 polícias de Oakland el jueves.

Ayer, Liam Hendricks y su esposa Kristi, proveyeron almuerzos de Autobahn Café a 100 policías de Oakland. Agradecemos a todos los socorristas que continúan manteniendo a nuestra comunidad segura.#LosAtléticos pic.twitter.com/SpHeJ3NLrt — Atléticos de Oakland (@atleticos) April 10, 2020

“Quisimos darles las gracias a los socorristas y a todos los trabajadores esenciales que están trabajando en la vanguardia para mantenernos seguros todos los días”, dijo Liam.

La pareja trabaja con varias organizaciones benéficas con el fin de crear consciencia de diversas causas. Dos organizaciones que más valora Hendricks son Players for Pits, que ayuda a perros de la raza pit bull a encontrar hogares, y Stand for the Silent mediante la campaña “Strikeout Bullying”, la cual afronta el problema de acoso e intimidación en las escuelas.

(Con información de MLB)