Familia Labrador Aguirre reclama pago de premios del Maratón Internacional de Culiacán

El monto que se les debe oscila en unos 31 mil pesos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Han pasado seis meses desde la celebración de la edición 31 del Maratón Internacional de Culiacán y la familia mazatleca Labrador Aguirre sigue a la espera del pago de sus premios.

La señora Perla Jazmín Aguirre González, madre de los cinco corredores participantes del tradicional evento atlético de la capital sinaloense, exige el pago de los premios correspondientes a los que se hicieron acreedores, monto que oscila en unos 31 mil pesos.

Aguirre González sólo pide que se les cubra lo que marca la convocatoria, situación que no únicamente priva en ellos, sino en muchos competidores locales y foráneos, quienes tampoco han recibido la cobertura de su premio en efectivo. El Maratón se llevó a cabo el pasado 19 de enero.

“He estado en comunicación y he ido en persona con las personas correspondientes, pero no he recibido respuesta favorable, me dicen que no han recibido el pago correspondiente de parte del Gobierno del Estado por parte del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien lo hará a través del Instituto Sinaloense del Deporte”, explicó Aguirre González.

“El evento lo promueve el director Tomás Villa Velázquez y Sheyla Patricia Salazar, se nos debe en mi caso 4 mil pesos por primer lugar en Máster, mi hija Norma Labrador fue segunda en mejor sinaloense y es 10 mil pesos, a Jesús Labrador son 7 mil, Bianca Labrador se le debe 5 mil, 4 mil a mi hija Reyna y 3 mil a Johana Labrador, para sumar más o menos 31 mil pesos”.

Aguirre González ya ha hecho pública la situación a través de las redes sociales sin encontrar respuesta alguna.

“Me comentó el organizador Tomás Villa que el señor Gobernador no apoyó al Maratón Internacional de Culiacán, que están a la espera de que les otorgue el apoyo como cada edición para resolver lo de las premiaciones, lo cual no veo que llegue el momento, ya son seis meses de espera y nada”.

Después de estar en comunicación con los organizadores y no tener eco decidió acudir a un evento en Mazatlán en el que se dio cita el Gobernador para externarle la situación.

“Me di cuenta que venía el Gobernador a un evento ciclista, en donde estaba su esposa, entonces fui, no dialogué con él, sino con su esposa y le pedí que me ayudara con el tema de sus pagos, a lo que me dijo que no podía, pero me canalizó con Carlos Verdugo (ISDE), quien ese instante me atendió muy bien y me dijo que cuándo iba a Culiacán, entonces le dije que el martes; sin embargo, en su cara ya no vi mucha disposición.

“Fue entonces que le dije qué día nos podía atender y nosotros íbamos, me mencionó que fuera el jueves de esa semana a Culiacán y al ir ese día le marco un par de veces y no me contesta, no me dio la cara porque estaba en su casa por el tema de la pandemia”.

Perla Jazmín Aguirre exige le den respuesta a esta irregularidad.

“Somos una familia de seis corredores, creo que mucha gente conoce a mis hijos, somos la familia Labrador Aguirre y esto es una injusticia, ellos (hijos) estudian y sus ratos libres lo dedican a sus entrenamientos, entonces no se vale que ahora estén lucrando con el deporte".

