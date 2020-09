Familia tarda 21 años para lograr un patrimonio, y en pocas horas se convierte en cenizas en Rosario

Es un negocio familiar que ha generado un importante números de empleos, además de ayudar a la economía de las familias rosarenses

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El trabajo de 21 años de la familia López Frías, en horas se redujo a cenizas por el incendio en una tienda departamental en El Rosario.

Para el propietario Gilberto López Ramírez, es cuestión de fe.

Con el nombre "Súper Amigo", recordó que tras ser un sueño de años junto a su esposa María Eugenia Frías, se cristalizó con la apertura en el año de 1999.

"Como una empresa muy grande, soñamos, con buen servicio a nuestra clientela y Dios nos permitió realizarlo. Damos gracias a Dios por todo lo logrado, porque fue mucho con el esfuerzo de mi esposa, mis hijos, mi cuñado José, de todo el personal", expresó.

Argumentó que es un negocio familiar que ha generado un importante números de empleos, además de ayudar a la economía de las familias rosarenses.

En más de dos décadas de operar en el Centro de la ciudad, aseguró que nunca se había vivido un accidente de esta naturaleza.

"Cuando vemos la magnitud de los daños, pensamos que afortunadamente no había ningún personal adentro, que no hubo pérdidas humanas. La pérdida es total, no se puede rescatar nada, la construcción tiene que demolerse al 100 por ciento, la mercancía está desecha; si algo no se quemó, el mismo humo hace que no sea vendible", argumentó.

Reconoció que este hecho representa un nuevo reto para poder reconstruir el negocio familiar, pero siempre confiados en Dios y fieles a su voluntad, sin reclamos.

Destacó que sin abandonar la esperanza se desconoce en cuánto tiempo se puedan retomar los trabajos o se vuelva a brindar la atención a sus clientes.

"Nos pesa mucho, claro que nos pesa, nos duele mucho, sí; pero quién sabe, nosotros nos atenemos a su misericordia y le pedimos fortaleza para la gente que trabaja con nosotros, nuestros hijos y mi esposa", argumentó.

Comentó que no todo ha sido un mal sabor, ya que han recibido la muestras de solidaridad de amigos y clientes.

"La gente se ha dado cuenta de la manera cómo se ha hecho esto, a base de mucho esfuerzo, dedicación, mucho trabajo, perseverancia", expuso.

Subrayó que desde las 23:00 horas del miércoles fue un trabajo intenso por parte de los elementos de diversas corporaciones, como Protección Civil y Policía local, además de bomberos de Escuinapa y Mazatlán.

Concluyó que hay una póliza de seguro y ya se está en pláticas con la empresa, con lo cuál se espera poder iniciar de nuevo y que todo esté bien.