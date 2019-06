Familia y fans recuerdan a Michael Jackson a 10 aÃ±os de su muerte

Familia y fans recuerdan a Michael Jackson a 10 años de su muerte

El Rey del Pop está vivo a través de su influencia incrustada en la danza, la moda, el arte y la música, aseguran

Noroeste / Redacción

Los herederos de Michael Jackson rindieron homenaje a su arte y bondad, mientras los admiradores se preparaban para reunirse a celebrar su legado en el 10 aniversario de la muerte del Rey del Pop.

"Hoy hace 10 años, el mundo perdió a un artista talentoso y un humanitario extraordinario", dijeron los Jackson en un comunicado enviado a The Associated Press.

"Una década después, Michael Jackson aún está con nosotros, su influencia incrustada en la danza, la moda, el arte y la música del momento. Está más vigente que nunca".

Los albaceas han trabajado insistentemente para proteger y mejorar el legado de Jackson, una tarea aún más desafiante este año luego que dos hombres acusaron a Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños en el documental de HBO Leaving Neverland, desatando un nuevo escrutinio a los viejos alegatos de pedofilia, difundió milenio.com.

El superastro fue absuelto en un caso de abuso de menores en 2005 y siempre negó con vehemencia tales alegatos, y los albaceas y la familia refutaron furiosos los señalamientos de los hombres cuando el documental se estrenó en marzo, apuntando que habían defendido a Jackson en el pasado y que uno de ellos incluso declaró a su favor en su juicio penal.

Los herederos están usando el aniversario luctuoso para celebrar y acentuar el vasto trabajo humanitario de Jackson.

Llamaron a los fans a honrar su memoria participando en obras caritativas, "ya sea plantando un árbol, ofreciéndose como voluntarios en un refugio, limpiando un espacio público o ayudando a alguien perdido a encontrar su camino...

"Así es como honramos a Michael", dice la misiva.

Los admiradores planean reunirse en la última casa de Jackson en el barrio de Holmby Hills en Los Ángeles, donde el cantante recibió una dosis fatal del anestésico propofol la tarde del 25 de junio del 2019 de su médico.

El cantante fue declarado muerto en un hospital a los 50 años.

También planean una vigilia en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California, donde Jackson fue enterrado dos meses después.

Algunos se congregaron alrededor de la estrella de Jackson en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un grupo iba a realizar un mitin en Hollywood para declarar su inocencia ante las acusaciones de abuso.

Los albaceas John Branca y John McClain, ambas importantes figuras en la carrera de Jackson cuando éste estaba vivo, convirtieron sus profundas deudas en ganancias de más de 1 millon 300 mil dólares a través de varios proyectos relacionados con Jackson la última década, como la película This Is It, un par de espectáculos de Cirque du Soleil y la venta de activos de Jackson que incluían el catálogo musical de The Beatles.

Jackson le dejó todo a su madre, sus hijos y fundaciones benéficas en su testamento. El padre del cantante, Joe, murió el año pasado y está enterrado en el mismo cementerio que su hijo, pero la madre de Michael, de 89 años; sus cinco hermanos, tres hermanas y tres hijos lo siguen honrando a 10 años de la muerte del músico.

La muerte de Jackson fue un gran fenómeno cultural que desató un aluvión de afecto público, revivió sus canciones y borró en gran medida la mancha que subsistió tras su juicio penal, pese a su absolución. Fue uno de los primeros ejemplos de los duelos en masa en redes sociales que pronto se volverían comunes, y el público alrededor del mundo vio tanto por televisión como en internet su servicio memorial público, con conmovedores homenajes de miembros de su familia que incluyeron a su hija Paris así como actuaciones de Stevie Wonder, Mariah Carey y Lionel Richie.