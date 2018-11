Familiares y amigos realizaron un funeral privado a Stan Lee

La compañía de Lee ¡Pow! Entertainment hará sus propios memoriales post mortem en grande

Noroeste / Redacción

Familiares y amigos cercanos le dieron la última despedida a Stan Lee en una ceremonia íntima, según refirió la agencia de noticias AP.

A su vez, ¡Pow! Entartainment, compañía de Lee, señaló que también se encuentra preparando una serie de memoriales para honrar al magnate de Marvel Comics.

Pero según Associated Press, el creador de Spiderman nunca quiso una serie de homenajes tan grande como se le han dado al momento.

"Stan siempre estuvo convencido de que no quería un gran funeral público, y como tal, su familia ha llevado a cabo una ceremonia privada cerrada de acuerdo con sus últimos deseos", expresó el director de ¡POW! en un comunicado.

Por lo que concierne a la compañía, ha instalado en su sitio web una imagen conmemorativa donde amigos, colegas y fanáticos pueden compartir pensamientos, oraciones y homenajes a Lee.

Los mensajes de otros creadores y artistas aparecerán publicados también en el sitio y redes sociales de Lee en los próximos días.

En el mismo comunicado se dio a conocer que la compañía se está preparando para realizar más conmemoraciones y aunque no detalló de qué se tratarán estos honores, puntualizó que: "la grandeza de Stan hace de esto una tarea monumental".

El nonagenario fue declarado muerto después de haber sido trasladado al hospital de Los Angeles el lunes 12 y aún no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

Lee fue el cocreador de algunas de las franquicias de cómics más reconocibles, como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, El Increíble Hulk y muchos otros héroes de los universos de los cómics y películas de Marvel que se convirtieron en una leyenda.

Él se volvió un héroe para muchos fanáticos, no sólo por las apariciones que hacía en las películas o por su discurso en público, pero además porque permaneció como el embajador de Marvel hasta el final de sus días.

El llamado "rey del cameo" aparecerá en la entrega de Ralph Breaks the Internet y Spider-Man: Intro the Spider-Verse, que se publicarán en 2019, sin embargo ya no verá esta obra.