Familias aÃºn no se reponen de daÃ±os por depresiÃ³n tropical 19-E

En Villa Juárez, Navolato

Familias aún no se reponen de daños por depresión tropical 19-E

Las calles de la colonia José Vasconcelos son muestra de ello; sus habitantes piden apoyo para salir adelante

Valeria Ortega

NAVOLATO._ La colonia José Vasconcelos, una de las más marginadas de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, ubicada a un costado del CBTA 261, aún sufre las consecuencias de la depresión tropical 19-E, a poco más de un semana de su paso por Sinaloa.

Basta ver las calles enlodadas y los muebles desechos que están en los patios y entradas de las casas para imaginar los daños que causó a las viviendas, donde el agua alcanzó casi un metro y medio de altura y destruyó cuanto pudo.

Igual que al resto de los afectados en otros municipios de la entidad, la tormenta los tomó por sorpresa y la mayoría no pudieron salir de sus casas, tampoco pudieron guardar sus pertenencias de valor y sus documentos importantes.

Alrededor de 200 familias, entre ellos niños y adultos vieron cómo el agua y el lodo lo cubrieron todo.

Eso sucedió porque a menos de 100 metros de esa colonia hay dos canales. Estos se encuentran descuidados, al interior hay basura, hierba, ramas y lirio verde.

De acuerdo a los señalamientos de los vecinos, la última vez que fue desazolvado por el Gobierno municipal ocurrió en el pasado mes de abril, sin embargo el crecimiento del lirio verde y la hierba hace que los desechos se queden estancados cuando llueve e impidan el flujo del agua.

Por ese motivo el agua se desborda y provoca inundaciones en ese sector, al menos cuatro han ocurrido en un lapso no mayor a 8 años.

Por si fuera poco, el puente que los comunica a la colonia vecina La Primavera, se encuentra en mal estado y dificulta la conexión entre ambas colonias.

Los vecinos relataron que una empresa telefónica se solidarizó con ellos e hizo entrega de colchonetas, despensas y agua, además de otra despensa que recibieron por parte de la síndica municipal Fabiola Carrillo.

Sin embargo, las familias son grandes, por lo que esas despensas no abastecieron, siguen teniendo carencias que no son necesariamente de comida, si no también de limpieza y ropa.

Tal es el caso de Micaela Martínez, de 74 años de edad, quien a falta de silla de ruedas tiene que permanecer en sillas y el día de las lluvias la sacaron de su casa con mucha dificultad, cuando el agua alcanzaba casi un metro de altura.

Su casa está hecha de lámina y madera, apenas llueve y comienzan a aparecer las goteras, mojando los colchones y sus aparatos eléctricos.

La tragedia que viven de perder parte de su patrimonio ha sido motivo de burlas, señalaron, pues algunas personas que no conocen se han cercado a sus casas pero lejos de ayudarlos los han tratado de manera grosera y con palabras altisonantes.

“Fueron muy groseros, hasta hicieron llorar a la mamá de una muchacha y a otra señora”, señaló una vecina.

Cabe mencionar que son más de tres colonias la afectadas en esa sindicatura además de la José Vasconcelos, entre ellas la colonia Guadalupe, La Primavera y el campo pesquero Las Puentes, que necesitan apoyo ciudadano para salir adelante.

Además piden se limpie el canal, ya que eso influye en que se provoquen los daños que con frecuencia sufren a causa de las lluvias.