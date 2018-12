Familias imprimen algarabía al maratón

Atletas, personas en general y bandas musicales le dan un sello particular a la carrera

Fernanda Magallanes

02/12/2018 | 10:49 AM

Fue una fiesta... todos los asistentes se divirtieron, sus rostros los delataban.

Aunque los atletas son los protagonistas del Gran Maratón Pacífico, sus familias y demás personas son el alma de la justa deportiva.

La hora no importa, lo que importa son los ánimos que se traen para echar porras, para bailar con las bandas y alentar a los atletas que, después de un arduo entrenamiento, recorren los kilómetros en busca de la victoria.

Todo se convierte en una fiesta, desde las bandas sinaloenses que se colocan a lo largo del malecón, hasta las familias que usan pancartas de motivación, incluso corredores que van disfrazados del Chapulín Colorado, de Kalimán, con la bandera de México sujetada al cuello.

“Vamos, sí se puede, ánimo, no se den por vencidos”, son las porras que los espectadores les dicen a todos, no hay uno en particular.

Tras 20 años de llevarse a cabo, la gente ya lo ve como una tradición.

Con el triunfo en sus manos, los aplausos resaltaban en la zona de meta, los gritos de ánimo, las porras; con los brazos alzados y la mirada hacia arriba, así llegaban los que cruzaban por la meta.

Las carreras infantiles que se llevaron a cabo el sábado, las carreras de botargas, el festival de “Luces del Maratón”, las carreras de las personas con discapacidad, el medio maratón de 21 kilómetros y la carrera estelar, la de 42 kilómetros, todas con los ánimos arriba para el festejo.

“Aquí logramos reunirnos todos, porque no sólo es una competencia, sino una fiesta en donde nos reencontramos en ésta y otras carreras, muchos nos conocemos y siempre nos felicitamos”, comentó una corredora.

Hasta el Gobernador Quirino Ordaz Coppel se echó su recorrido.