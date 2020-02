Famosos dan paso a la alfombra roja de la 92 ediciÃ³n de los Oscar

Famosos dan paso a la alfombra roja de la 92 edición de los Oscar

Arranca la alfombra roja de la nonagésima segunda edición de los Oscar, una de las más esperadas del año. Las celebridades se dan cita esta tarde para una de las celebraciones más importantes del cine en el mundo

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbrago).– Los Ángeles se engalanan este domingo para la 92 edición de los Oscar, la ceremonia más importante del cine y que se celebrará en el Dolby Theatre de la ciudad californiana desde las 17:00 horas.

A la espera de saber quién se llevará los premios, la primera noticia del día es el tiempo, ya que la previsión para el domingo en Los Ángeles apunta a lluvias probables y a unas temperaturas fresquitas con una máxima en torno a los 15 grados.

Sin maestro de ceremonias por segundo año consecutivo, la gran fiesta de la Academia de Hollywood llega tras un año excepcional de calidad y variedad en el cine internacional.

Joker, con once nominaciones, parte con ventaja por delante de 1917, The Irishman y Once Upon a Time… in Hollywood, todas ellas con diez candidaturas cada una.

El drama bélico 1917 y el fenómeno surcoreano Parasite son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas Once Upon a Time… in Hollywood, The Irishman, Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Joker, Little Women y Marriage Story.

Sin más, aquí el talento que se dio cita este domingo en la alfombra roja:

El cantante, compositor y bailarín estadounidense Jason Derulo sufrió un accidente en los primeros minutos de que se inaugurara la alfombra al caer de las escaleras.

Vieron la mansa caída del cantante Jason Derulo (ni lo conozco) en los #oscars 🤕 pic.twitter.com/JH308ILGGe — La dama de criptonita (@vretamalg) February 9, 2020

– Con información de EFE