Famosos lamentan muerte de Pau Donés

Músicos, políticos y celebridades han lamentado la muerte de Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, ocurrida este 9 de junio, según informó su familia en un mensaje publicado en redes sociales.

Los famosos han recurrido a Twitter para enviar sus condolencias por el fallecimiento del intérprete, quien luchó una batalla contra el cáncer de colon desde agosto de 2015.

Figuras como Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, Noelia, Estopa o Marwán han expresado admiración hacia Donés, además de su pesar por la muerte del músico, quien deja un gran vacío en la escena musical.

no creo lo tenga merecido

Eso que tú me das

todo lo que me das

Eso que tú me das

Escuché muchas veces algunas de tus canciones, que me arropaban en mis amoríos. Pero las que lo hacían con mis desamores las escuché infinidad de veces más.

Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida. DEP. pic.twitter.com/uVRbeE27W6

Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida. DEP. pic.twitter.com/uVRbeE27W6

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.